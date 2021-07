PISTICCI: TERRITORIO COMUNALE PROSSIMAMENTE INTERESSATO DA DIVERSI PROGETTI APPROVATI DALLA GIUNTA VERRI

di Michele Selvaggi

La realizzazione di diverse opere pubbliche, in programma tra la fine estate e inizio autunno, non solo a Pisticci centro e frazioni, ma in quasi tutto il territorio, è stata decisa e deliberata nell’ultima seduta in ordine di tempo della Giunta Verri, con progetti di OO.PP. che saranno finanziati con provvedimenti dello Stato e della Regione di Basilicata. Come gentilmente ci ha informato il dirigente l’Area Tecnica Comunale ing. Rocco Di Leo, in particolare si tratta di interventi sulla viabilità di Marconia (vIa Togliatti della zona sud) con opere di straordinaria manutenzione che toccheranno diverse altre vie come Turati, Genova, Gramsci, Pitagora, Catania, Sicilia, Cagliari, Enna, Ragusa Trapani, Siracusa e Marsala. Il progetto realizzato dall’area tecnica comunale, comporta una spesa di ben 100 mila euro. Spazio anche all’efficientamento energetico con importante intervento sulla pubblica illuminazione con l’installazione di lampade Led a bassissimo consumo energetico. L’intervento toccherà alcune strade della frazione come Togliatti, Lazio, Puglia, Morandi, Gramsci, San Giovanni Bosco e il tratto di Provinciale che collega Marconia a Tinchi. Altri finanziamenti, saranno impiegati per lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi dello Stadio “Michetti” della zona San Gaetano, per un importo di 645 mila euro ed altre opere sono previste per abbattimento di barriere architettoniche in locali dell’ex ITAS di Piazza Elettra. 30mila euro invece saranno destinati a finanziare opere per la messa in sicurezza della Palestra dell’Istituto Padre Pio da Pietrelcina di via Pola a Pisticci centro, mentre 380 mila euro, destinati a finanziare lavori di riparazione stradale di quelle arterie esterne danneggiate dall’alluvione del 2019, in particolare quelle riguardanti Madonna delle Grazie, Pantano, Ficagnole, Feroleto. Opere queste ultime finanziate dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Basilicata per un intervento di circa 400 mila euro. In programma inoltre ( bilancio dello scorso anno), la realizzazione del campo di “calcetto a 8” e del campo polifunzionale del Palazzetto dello sport, realizzazione di locali destinati ad area fitness, l’ampliamento di via Nazionale a Marconia e la riqualificazione di un’area verde nel quartiere residenziale ex Snam di Pisticci Scalo. Spazio anche alla realizzazione di lavori di pavimentazione di via Meridionale del rione Dirupo, il cui progetto è in via di completamento da parte degli organi tecnici del Comune. Ovviamente come ha specificato l’ing. Di Leo, il rispetto di tempi tecnici per l’iter procedurale di affidamento lavori che comunque potrebbero prendere il via entro la fine dell’estate.