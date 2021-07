SWEDISH HOUSE MAFIA L’ICONICO TRIO DEI RECORDS TORNA CON UN NUOVO SINGOLO IT GETS BETTER

Dopo anni di attesa e indiscrezioni, l’iconico trio Swedish House Mafia (Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso) che ha segnato la storia della musica house negli anni ’10, sono pronti a far ballare le nuove generazioni con il singolo “IT GETS BETTER”. Contemporaneamente, è stato presentato su YouTube il video ufficiale.



Nei giorni precedenti alla pubblicazione sono stati lanciati alcuni indizi riguardanti un possibile ritorno del gruppo svedese, grazie anche a dei cartelloni con l’inconfondibile logo del trio in alcune città di tutto il mondo, come Stoccolma, New York e altre.



Produttori di grandi successi con oltre 5 miliardi di stream globali, 7 milioni di ascoltatori mensili, primo gruppo elettronico a fare il tutto esaurito al Madison Square Garden in 9 minuti e autori di brani iconici come “Don’t You Worry Child’’ (doppio disco di platino in Italia e 36 dischi di platino nel resto del mondo) e “Save the World’’, tornano insieme dopo 8 anni con il nuovo singolo “IT GETS BETTER’’.



L’ultima reunion è avvenuta nel 2019 con il ‘’Save The World Tour’’ annunciato a sorpresa durante un live di Ingrosso e Axwell a New York nel 2019.

