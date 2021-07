GIORDANA ANGI

“FARFALLE COLORATE“



La cantautrice GIORDANA ANGI torna in radio con il nuovo singolo “FARFALLE COLORATE”.



Il brano, tratto dall’album “Mi Muovo”, segue il successo di “Tuttapposto” featuring Loredana Bertè ed è una ballad emozionante dal sound rockeggiante, in cui l’artista ritorna alle origini della sua musica, sfornando un brano dal ritornello che sembra quasi un ‘inno da stadio’ da cantare in una notte d’estate.

La clip, diretta da Jacopo Marchini, vede l’artista imbracciare la sua chitarra e cantare e suonare con la sua band in una splendida location naturale, coi piedi immersi nell’acqua e dove a dominare lo sfondo vi è una magnifica cascata. Un ambiente intatto e incontaminato dove a far da contrasto ci sono i colori sgargianti degli outfit della cantante.



Giordana Angi ha pubblicato il 6 giugno scorso un documentario in streaming su YouTube intitolato “Mi Muovo: la storia”, uno sguardo intimo e più autentico possibile sulla creazione e il dietro-le-quinte del suo ultimo disco. Il documentario, dal ritmo incalzante, è disponibile qui: https://youtu.be/y4EXEk9BRww

Il 14 maggio è uscito, invece, il terzo disco della cantante, “Mi Muovo”, disponibile su tutte le piattaforme streaming: https://giordana.lnk.to/MiMuovo “Mi Muovo” è stato anticipato dal primo singolo “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè.

Giordana in pochi anni di carriera ha già al suo attivo un disco di Platino e due dischi d’Oro. L’artista è anche un’autrice di grande successo che ha collaborato con importanti artisti italiani del calibro di Tiziano Ferro, con il quale ha composto quattro canzoni del suo ultimo album: Buona (cattiva) sorte, Accetto Miracoli, Casa Natale e Seconda Pelle. Ha inoltre scritto Senza Appartenere, brano sanremese di Nina Zilli e Accanto a te di Alberto Urso. È anche l’autrice di 0 passi, il singolo di Deddy, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici e già certificato Oro.

Ad accompagnare “Mi Muovo”, anche l’annuncio di due date live previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 Giordana si esibirà, infatti, al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma.