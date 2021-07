Esce venerdì 9 luglio in radio e in digitale “SETE”, il nuovo singolo di Camille Cabaltera realizzato da Davide Tagliapietra, producer che vanta prestigiose collaborazioni sul panorama nazionale (Tiziano Ferro, Gianna Nannini…).

Dopo aver pubblicato “Scegli” (“Lead The Way”), la canzone che accompagna i titoli di coda del film Disney “Raya e l’ultimo drago”, Camille torna sulla scena discografica con un brano per la prima volta in italiano ma dalle sonorità tutte internazionali. Nata nelle Filippine ma cresciuta in Toscana e con una padronanza perfetta dell’inglese, infatti, l’artista riesce a traslare nella musica le culture che l’hanno influenzata.

«È il mio primo singolo in italiano “Sete”, – racconta la cantante – scritto durante il periodo di quarantena, mentre sentivo una forte mancanza della ‘normalità’ di cui siamo stati per tanto privati.»

Il videoclip di prossima uscita vedrà la partecipazione di Giorgio Belli, protagonista della serie italiana di Netflix “Luna Nera”.

Nonostante la sua giovane età, Camille dimostra una grande maturità vocale ed emergono dal brano la sua grinta e la sua forte personalità.

Promozione e ufficio stampa

