DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI “BANDO”, SINGOLO CERTIFICATO DOPPIO PLATINO CON OLTRE 170 MILIONI DI STREAM, ED IL DIROMPENTE RITORNO SULLA SCENA CON IL FREESTYLE “SQUEEZE #1”

ANNA

IL NUOVO SINGOLO

“DRIPPIN’ IN MILANO”RADIO DATE TASSATIVO 16/07





“DRIPPIN’ IN MILANO” è il nuovo singolo che sancisce il ritorno discografico di ANNA, disponibile in tutte le piattaforme digitali ed in radio da venerdì 16/07.



“DRIPPIN’ IN MILANO” segna il definitivo cambio di passo che, insieme al freestyle di rottura “SQUEEZE #1” uscito la settimana scorsa, presenta la nuova ANNA. Forgiata dalle critiche e dall’hating scaturito sui social dopo il grande successo di “BANDO” (singolo che vanta importanti certificazioni con oltre 170 milioni di stream, nonché considerevoli collaborazioni nelle versioni remix di Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman), la giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere e la sicurezza in sé stessa attraverso la musica. Prima il freestyle dove sfoggia la sua grande abilità di rapper con punch line taglienti ed affilate, poi con “DRIPPIN’ IN MILANO”, un vero e proprio brano clubbing, fresco e accattivante con un ritornello che entra in testa dal primo ascolto.

Sia “DRIPPIN’ IN MILANO” che il freestyle “SQUEEZE #1” sono prodotte da Young Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). La produzione artistica del progetto è stata affidata a Slait, DJ e produttore di Me Next Agency (Lazza, Nitro, Young Miles), società che gestisce anche tutte le attività della crew di Machete e di 333 Mob. Slait è inoltre entrato nel progetto come manager insieme a Filippo Giorgi, che segue Anna dall’uscita di “BANDO”.



Classe 2003 con oltre 500 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Dopo le collaborazioni su “BANDO”, ANNA ha partecipato al remix di “Hasta la vista” di GHALI, al brano della DARK POLO GANG “Biberon” e al remix di “TWERK” con Mambolosco e Boro Boro. ANNA ha chiuso il 2020 pubblicando due inediti: il featuring con GUÉ PEQUENO in “BLA BLA”, brano prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti che ha totalizzato ad oggi 8 milioni tra stream e view (https://vir.lnk.to/blabla) e “FAST” (https://vir.lnk.to/FAST), il brano prodotto da Young Miles che segna un cambio di sound e di contenuti per ANNA, dimostrando la voglia di questa giovane artista di sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.