V edizione di “Enotria Felix” Pisticci (MT) 25 Luglio – 1 Agosto 2021

ENOTRIA FELIX-LA TACCARIATA

Evento di grande valore culturale, che si terrà nello splendido borgo medievale di PISTICCI in provincia di Matera.

Il progetto, si articolerà lungo le strade della cittadina in un percorso che narrerà e ripercorrerà gli eventi accaduti il 25 luglio del 1677, giorno in cui 26 Pisticcesi furono rapiti dai Turchi.

Ecco il programma completo :La Taccariata di Pisticci

Rievocazione Storica Domenica 25 Luglio – Lido 48 Circolo Velico Cuba Libre

Ore 11.00: 1a Edizione Regata Velica

Ore 18.30: Sbarco dei Turchi Martedì 27 Luglio – Sede Associazione Enotria

Ore 20.00: Presentazione libro “NapoletAnima” di Yuri BuonoMercoledì 28 Luglio – Chiostro Abbazia del Casale

Ore 20.00: 3a Edizione Festival Musica Antica Giovedì 29 Luglio – Chiostro Abbazia del Casale

Ore 20.00: 3a Edizione Festival Musica Antica Venerdì 30 Luglio – Sagrato Chiesa Madre centro storico

Ore 20.00: 3a Edizione Festival Musica Antica con Cena BaroccaSabato 31 Luglio – Centro Sportivo via Olimpia Pisticci

Ore 18.00: Raduno Gruppi – Corteo Storico

5° Palio degli Arceri

Spettacoli di Trombonieri – Sbandieratori ed Artisti di Strada

Rappresentazione Teatrale “LaTaccariata”

Stand Enogastronomici ed ArtigianatoDomenica 01 Agosto – Centro Sportivo via Olimpia Pisticci

Ore 18.00: Raduno Gruppi – Corteo Storico

Ore 18.30: Spettacolo di Falconeria

Spettacoli Sbandieratori ed Artisti di Strada

Rappresentazione Teatrale “Il Riscatto”

Stand Enogastronomici ed Artigianato

Vi aspettiamo!