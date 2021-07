Pisticci: edizione 2021 Feste Patronali San Rocco. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma

ASSOCIAZIONE FESTE SAN ROCCO PISTICCI

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

L’Associazione Feste San Rocco Pisticci è lieta di comunicare alla comunità cittadina e a tutti i devoti del nostro amato Santo che nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dell’edizione 2021 delle Feste Patronali.

Il dialogo intercorso fra Associazione ed autorità è stato altamente costruttivo e collaborativo e ha fatto emergere soluzioni utili a garantire lo svolgimento dei festeggiamenti senza dimenticare le accortezze necessarie a far fronte

all’emergenza presente. Il programma che vivremo nei giorni di festa rappresenta il massimo attualmente possibile, compatibilmente con la permanenza in zona bianca.

Sarà festa nelle Chiese e nelle piazze, dove ci riuniremo in maniera ordinata per vivere la liturgia ed esprimere la nostra devozione, ma sarà anche festa per le strade di Pisticci e per l’intero territorio cittadino, la cui bellezza sarà esaltata

da quelle luci e da quelle musiche che da sempre contraddistinguono le nostre festività.

Ci auguriamo, poi, che sia festa anche e soprattutto nel cuore dei pisticcesi. L’Associazione è già al lavoro per questo, nella viva consapevolezza che tutti sapremo partecipare ai bei momenti di festa che ci attendono con vera fede, sincera devozione, giusta prudenza, generosa collaborazione e spirito di unità.

Evviva San Rocco!