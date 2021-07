“Consenso Civico” è da qui che vogliamo ripartire . . . chiedendo ” il consenso” a tutti quei cittadini

che oramai hanno perso la fiducia nella politica. Vorremmo ritornare a parlare di politica, di futuro

e di aspettative per il nostro territorio con i “cittadini”.

I veri protagonisti del futuro sono loro…. chi decide di investire, chi decide di rimanere a tutti i costi

e soprattutto chi vorrebbe ritornare!!!

Consenso civico non presenterà programmi elettorali faraonici, non vi faremo promesse fasulle su

aeroporto – Val Basento – Zona C di Marconia – Dissesto idrogeologico e chi più ne ha … più ne metta.

Ci proponiamo con estrema umiltà al cospetto di tutti, se ce ne sarà data la possibilità affronteremo

i problemi del Nostro Territorio e cercheremo sempre di trovare una soluzione, i temi di cui sopra li

affronteremo lavorando in silenzio senza slogan e senza propaganda.

Consenso Civico vuole stravolgere le “regole” dettate da una politica dove ogni nome e cognome

viene legato ad un numero …… di voti!!!La nostra organizzazione politica non elemosinerà

candidature facendo pressione sulla gente, noi crediamo che la candidatura debba essere

un’espressione dell’affetto che ognuno di noi prova per la Nostra Comunità, e credetemi solo con

questo ingrediente faremo di certo cose che potranno lasciare il segno. Proprio sulla scorta di questo

e credendo che la politica debba ritornare a essere aperta a tutti, e soprattutto per dare un segnale

di massima trasparenza e umiltà

Ti chiediamo . . .

VORRESTI PROVARE CON NOI A RISOLLEVARE LE SORTI DELLA NOSTRA COMUNITA’?

Ci aspettiamo la tua partecipazione, non dobbiamo più rimanere nell’angolo a guardare, ma

rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare, è arrivato il momento di agire, troppe chiacchiere e

troppe promesse disilluse hanno caratterizzato gli ultimi anni della scena politica.

Potrai contattarci anche privatamente per condividere le tue idee.

