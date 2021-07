Abriola (PZ): una mattinata all’insegna della donazione del sangue, del volontariato puro e della solidarietà.

Una mattinata all’insegna della donazione del sangue, del volontariato puro e della solidarietà. E’ questp il senso dell’iniziativa promossa congiuntamente dalla Pro Loco di Abriola, dal Comune di Abriola, dall’Avis Comunale di Potenza, dall’Apa ( Abriola Pubblica Assistenza di Abriola ). Dalle 7:30 fino alle 10:30 di domani mattina nella piazza del Parcheggio Multipiano di Abriola, sarà possibile donare sangue in un periodo particolarmente delicato vista l’emergenza sanitaria in corso. Una giornata di grande fermento, sostegno ai bisognosi e a quanti fanno della solidarietà l’emblema di un percorso comune. A fare da cicerone sarà il Sindaco di Abriola, Romano Triunfo, accompagnato dal direttore dell’Avis di Basilicata, Antony Clemente, dalla presidentessa della Pro Loco di Abriola, Claudia Dapoto e dal presidente dell’Apa di Abriola, Domenico Sarli. “L’emergenza sanitaria in corso-commenta in una nota Claudia Dapoto, presidentessa della Pro Loco di Abriola-ci ha messo nelle condizioni di creare un momento di condivisione con il territorio e i nostri cittadini. Grazie alle associazioni che prendono parte all’iniziativa puntiamo a dare il nostro contributo per la donazione del sangue e la raccolta dello stesso”.

Pro Loco Abriola 9 luglio 2021