STELLANTIS: Report al 1^ semestre produzione e occupazione 2021 degli stabilimenti italiani del Gruppo.

Nella giornata di Venerdì 9 luglio 2021 alle ore 11.30 presso la Cisl di Torino in via Madama Cristina 50 – IV piano la Fim Cisl nazionale ha convocatola conferenza stampa per comunicare il report al 1^semestre 2021 delle produzioni ed occupazionale degli stabilimenti italiani del Gruppo Stellantis.

Saranno presenti, per fare il punto sulla situazione degli stabilimenti italiani, il Segretario nazionale Fim-Cisl Responsabile del settore automotiveFerdinando Uliano e il segretario generale Fim di Torino Canavese Davide Provenzano.

La conferenza stampa si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e per chi volesse seguirla on-line sarà possibile farlo attraverso il seguente collegamento

Conferenza Stampa

https://fimcisl.webex.com/fimcisl/j.php?MTID=m0024465ffca42d913304fd71246c4a9d

