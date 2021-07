PRESENTAZIONE LIBRO “IL BAMBINO CHE DISEGNAVA LE OMBRE.

Si terrà domani, venerdì 9 luglio alle ore 18.30 presso il Centro Visioni Urbane a Rionero in Vulture

La presentazione del libro “Il Bambino che disegnava le Ombre” scritto da Oriana Ramunno, edito

da Rizzoli e presto pubblicato anche da HarperCollins UK. Si tratta di un thriller, il cui protagonista

è un investigatore-criminologo delle SS, chiamato a risolvere il caso dell’assassinio di un medico

che lavorava nel campo di concentramento di Auschwitz.

Oriana è una giovane scrittrice rionerese, emigrata diversi anni fa dalla sua terra natia ed ora divisa

tra la vita berlinese e quella bolognese.

Di rientro in Basilicata per promuovere il suo libro, sarà intervistata da Alessia Araneo, giovane e

brillante ricercatrice in filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli

Si tratta di un momento eccezionale per la nostra comunità, provata, come tutte, dalle fatiche

del lockdown e dall’inesorabile stallo socio-culturale che ne è derivato,

Nel commentare l’iniziativa il Direttore del Centro Visioni Urbane Giuseppe Potenza ha dichiarato:

“Abbiamo deciso di inaugurare la nostra rubrica Visioni Cult proprio con Oriana Ramunno perché

per Noi Oriana rappresenta una di quelle voci da cui ripartire e a cui prestare ascolto in quanto

simbolo di quei tanti figli del Mezzogiorno d’Italia che costretti ad emigrare continuano a dar lustro

al nostro Mezzogiorno e alla nostra Italia attraverso il proprio talento”

Correlati