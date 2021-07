POSTE ITALIANE: A TEANA INSTALLATO NUOVO ATM POSTAMAT PER GLI UFFICI POSTALI

Potenza, 7 luglio 2021 – Poste Italiane fornisce il suo contributo alla digitalizzazione del paese e

installa uno sportello automatico di nuova generazione per l’Ufficio Postale di Teana, in

provincia di Potenza. Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di

banconote innovativo, il nuovo ATM Postamat presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il

macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A

maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per

impedire la clonazione delle carte di credito.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di

effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti,

ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente

postale e ricaricare la carta prepagata Postepay.

Oltre che dai possessori di carta Postepay, lo sportello automatico può essere utilizzato dai

correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito aderenti ai

più diffusi circuiti internazionali.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat è parte del programma di “impegni” per i Comuni

italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in

occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma,

ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da

sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

