SERATA JAZZ A GINOSA CON L’ESIBIZIONE DELL’ATTILIO TROIANO ENSEMBLE

Serata jazz a Ginosa mercoledì 7 luglio. Ad esibirsi in Piazza Marconi a partire dalle ore 21,00 ci sarà l’Attilio Troiano Ensemble. Il concerto rientra nel cartellone dell’estate 2021 del Comune di Ginosa dal titolo “Cultura e Paesaggio’’.

“Attilio Troiano, nato a Bari il 1° gennaio 1982, si diploma in clarinetto presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera nel 2002, dopo aver tenuto concerti di musica classica, alla quale attualmente ancora si dedica, si interessa, inoltre, anche alla musica jazz.

Da polistrumentista, oltre a suonare 15 strumenti, tra cui: sax tenore, sax alto, sax soprano, clarinetto, trombone, tromba, flicorno, cornetta, euphonium, basso, chitarra, violino, flauto traverso e armonica cromatica, vanta di essere pianista, valido cantante, ottimo arrangiatore, sia per piccoli organici, che per big band, orchestra d’archi e orchestra sinfonica. Essendo un versatile musicista, collabora sia in formazioni dixieland, che cool jazz, be-bop e hard-bop.