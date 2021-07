Presentazione libro #IOSIAMO

Matera 8 luglio

Potenza 9 luglio

dedicato alle storie dei volontari che hanno cambiato l’Italia

Il CSV Basilicata invita, giovedì 8 luglio a Matera e venerdì 9 luglio a Potenza, per la prima volta in Basilicata,

alla presentazione del libro #IOSIAMO – storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e

dopo la pandemia), fresco di stampa e scritto da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo (Edizioni San Paolo).

A Matera l’appuntamento dell’8 luglio è, alle ore 19.00, presso il Chiostro ex Ospedale San Rocco e a Potenza

è, invece, il 9 luglio, alle ore 19.00, presso ScamBioLogico.

Il libro è il frutto di un lavoro che Di Masi (attrice di teatro sociale) e Guolo (giornalista e autore) stanno

portando avanti dal 2017 raccogliendo le testimonianze di volontari di tutta Italia e che è anche diventato

uno spettacolo teatrale in scena dal 2018, rappresentato non solo nei migliori teatri d’Italia ma anche in

situazioni di alto valore istituzionale (tra queste, al Senato della Repubblica e in occasione dell’inaugurazione

di Padova capitale europea del volontariato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

PROGRAMMA

Matera, 8 luglio

Introduce: Leonardo Vita, Presidente Csv Basilicata

Saluti: Domenico Bennardi, Sindaco di Matera, e Giuseppe Salluce, Portavoce Forum Terzo Settore

Intervento degli autori e delle associazioni che hanno vissuto l’emergenza sanitaria

Conclusioni: Gianleo Iosca, Direttore Csv Basilicata

Potenza, 9 luglio

Introduce: Leonardo Vita, Presidente Csv Basilicata

Saluti: Mario Guarente, Sindaco di Potenza, e Giuseppe Salluce, Portavoce Forum Terzo Settore

Intervento degli autori e delle associazioni che hanno vissuto l’emergenza sanitaria

Conclusioni: Gianleo Iosca, Direttore Csv Basilicata

Saranno presenti gli autori. Tiziana Di Masi interpreterà alcuni brani dedicati ai volontari della Basilicata le cui

storie sono state raccolte negli anni dagli autori. Tra le storie compaiono quelle dell’associazione Io

Potentino, impegnata nell’accoglienza e nel sostentamento di chi non ha mezzi, e quella dei volontari che per

primi diedero il via al percorso verso Matera Capitale Europea della Cultura.

La formula scelta per la presentazione, infatti, sarà un omaggio ai volontari della Basilicata per quanto hanno

fatto finora a beneficio della comunità, sostenendo con il loro impegno le iniziative delle istituzioni.

“Ogni presentazione – affermano gli autori – sarà l’occasione per raccontare l’impegno dei volontari, anche

durante la pandemia, e di chi li ha sostenuti: associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e privati. La vera

ripartenza dell’Italia ci sarà soltanto se riusciremo a costruirla tutti insieme, superando i limiti dell’io per

abbracciare la visione del noi. Perché #IOSIAMO!”

