Pnrr, venerdì la seconda assemblea plenaria su progetti Ambiente ed energia

D’intesa con il presidente Vito Bardi, l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni

Rosa, ha convocato la seconda assemblea plenaria, che si terrà in modalità telematica

venerdì 9 luglio alle 10,30, con l’obiettivo di costruire una rete di partenariati per meglio

rispondere alle esigenze che ci rivengono dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr).

Nella videoconferenza saranno presentati il modello organizzativo e la proposta di

composizione dei singoli tavoli telematici, in sinergia con le Direzioni generali della

Regione, così come concordato nell’ambito della prima Assemblea plenaria del 20 maggio

scorso con i rappresentanti delle parti sociali, delle istituzioni scientifiche e degli enti di

ricerca, delle Province, dell’Anci, degli enti subregionali, degli ordini professionali e delle

imprese del settore.

Correlati