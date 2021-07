Bolognetti: a proposito della lettera-appello indirizzata ai vertici Rai e alla Commissione di Vigilanza.

Di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e corrispondente di Radio

Radicale (in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 6 giugno e in digiuno (solo

acqua) dalle 23.59 del 4 luglio)

Io che credo che Parigi non vale una messa e che il diritto alla conoscenza sia

un diritto umano, da questa terza classe di regime fatta di purghe e olio di

ricino, dalla clandestinità a cui è condannato chi ama e ha a cuore le parole

democrazia, libertà, giustizia, voglio dire grazie ai primi 125 firmatari che in

poche ore hanno sottoscritto la lettera-appello indirizzata ai vertici Rai e alla

Commissione di Vigilanza.

Tra coloro i sottoscrittori di questo appello, oltre ai primi firmatari Teresa

Sirianni e Sergio Mantile, numerosi medici quali Pietro Luigi Garavelli, Luigi

Montevecchi, Bernardina Stefanon, Gaetano Bandieramonte, Giuseppe Murgo,

Anna Maria Medugno, Giustina Marena, Roberto Parri. Tra i firmatari anche

molti esponenti delle Camere penali quali gli avvocati Alessandra Devetag,

Elisa Bergamo, Marianna Corporente, Alessandra Camaiani, Pierumberto

Starace, Antonio Lacapra, Luca Ventaloro e Paolo Rizzotto. E ancora: i docenti

universitari Romano Scozzafava e Luigi Coppola. E poi le firme di colleghi

giornalisti quali Giulio Cainarca, Antonino D’Anna, Paolo Sinisgalli e quelle di

insegnanti, docenti, casalinghe, disoccupati; di un popolo che dice no ai

manganelli di regime e alle derive autoritarie in atto.

A tutti e a me stesso voglio ricordare un intervento di Gaetano Salvemini

estratto da un saggio intitolato “Il futuro degli intellettuali in Italia”:

“Un uomo vale tanto quanto sa. Se gli si impedisce di apprendere nuovi fatti e

nuove idee gli si mutila l’anima e la gravità della mutilazione è proporzionata

alla durata della sua ignoranza. Senza libertà di stampa, un popolo diventa

cieco, sordo e muto. L’individuo si trova isolato al centro dell’esistenza. Si

torna inconsciamente al sistema medievale del clan. Vi regna una notte

perpetua in cui vagano spiriti smarriti, vuoti di idee”.

Ecco, in questa notte che stiamo vivendo, in cui l’emergenza è soprattutto e da

tempo emergenza democratica, occorre provare a far luce. Per parte mia non

posso che proseguire ad oltranza l’azione nonviolenta intrapresa il 6 giugno e,

come detto, rafforzarla passando dallo sciopero della fame al digiuno.

All’attenzione di

Fabrizio Salini, amministratore delegato Rai

Marcello Foa, presidente del consiglio di amministrazione Rai

Alberto Barachini, Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi

LETTERA APPELLO A SOSTEGNO DELL’AZIONE

NONVIOLENTA DI MAURIZIO BOLOGNETTI

STOP ALL’ATTENTATO CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

Egregi Signori,

dalle 23,59 del 6 giugno, Maurizio Bolognetti, giornalista, segretario dell’associazione

Radicali Lucani, è in sciopero della fame per chiedere che venga rispettato il diritto

umano alla conoscenza e rivendicare un dibattito pubblico sulla TV di stato, che dia ai

cittadini tutti di questo Paese la possibilità di ascoltare le voci, anche quelle dissonanti

e finora silenziate, di tutta la comunità scientifica in materia di pandemia, di strategie

sanitarie di contrasto e sui loro effetti. Dalle ore 23.59 del 4 luglio Bolognetti ha deciso

di proseguire la sua azione nonviolenta, che andrà avanti ad oltranza, passando dallo

sciopero della fame al digiuno (solo acqua).

Noi, cittadini di questa Repubblica, facendo nostre le ragioni di questa lotta,

siamo qui a tentare di rompere il silenzio che incombe da più tempo su questa azione

nonviolenta, condotta, ormai da mesi, in varie forme da Maurizio Bolognetti, che,

mettendo in gioco tutta la sua persona, chiede verità su dati negati e informazioni

nascoste in relazione a un’emergenza sanitaria, che, come egli stesso sostiene, si è

fatta emergenza democratica.

In un Paese quale il nostro, assistere al soccombere alla sopraffazione di atti quali

libertà di parola e di veicolazione di informazione è veramente grave.

È grave, altresì, che la stessa azione nonviolenta, attuata da un operatore

dell’informazione e militante dei diritti umani per reclamare il sacrosanto diritto dei

cittadini a poter conoscere per deliberare, venga schiacciata sotto una montagna di

silenzio, ovvero di rumore comunicativo, unico, univoco e reiterato. Sostenendo,

quindi, con forza la fame di verità di Bolognetti, chiediamo il ripristino costituzionale

dell’alterità – scientifica, cognitiva e dialogica – e che le ragioni di questa lotta possano

essere rese note attraverso le reti televisive pubbliche, finanziate con i soldi di tutti i

contribuenti.

5 luglio 2021

Noi Cittadini:

Teresa Sirianni, insegnante in pensione – Rende Sergio Mantile, sociologo – Napoli Pietro Luigi Garavelli, medico-chirurgo – Valmadonna (Al) Alessandra Devetag, avvocato – Trieste Luigi Montevecchi, medico-chirurgo – Roma Bernardina Stefanon, medico-chirurgo – Milano Alessandra Camaiani, avvocato – Firenze Romano Scozzafava, prof. Ordinario di calcolo delle probabilità – Università

Sapienza Roma Giuseppe Murgo, medico specializzato in medicina preventiva – Castel San

Giovanni (PC) Gaetano Bandieramonte, medico – Milano Anna Maria Medugno, neuropsichiatra – Napoli Roberto Parri, medico-chirurgo, gastroenterologo e proctologo – Repubblica

di San Marino Luigi Coppola, prof. Ordinario di chimica-fisica c/o Università della Calabria –

Maratea (PZ) Marianna Corporente, avvocato – Napoli Elisa Bergamo, avvocato – Firenze Pierumberto Starace, avvocato – Trieste Antonio Lacapra, avvocato – Gorizia Luca Ventaloro, avvocato – Rimini Paolo Rizzotto, avvocato – Ischia Giustina Marena, medico – Auletta Carlo Giordano, impiegato – Potenza Giulio Cainarca, giornalista – Milano Carmine Meringolo detto Gino, psicoterapeuta – Rende (CS) Antonietta Scialò, psicologa – Lanciano (CH) Francesco Russo, ricercatore Cnr – Napoli Giuseppe D’Onofrio, ingegnere – Potenza Alessandra Lozzi, educatrice – Firenze Maria Antonietta Ciminelli, insegnante – Latronico (PZ) Raoul Guatteri, educatore professionale – Londa (Fi) Rossanna Tessitore, operatrice culturale – Palermo Rosanna Ennico, casalinga – Moliterno (PZ) Marianna Gianna Ferrenti, educatrice – Venosa (PZ) Federico Tantillo, imprenditore/editore – Roma Filippo Pucci, impiegato – Richmond Hill (Canada) Federica Imbrogno, disoccupata – Rende (CS) Enza Bruna Barbara Ruggiero, networker – Castel San Pietro Terme (Bo) Paola Masi, insegnante – San Severino Lucano (PZ) Elena Ciaramella, casalinga – Mugnano di Napoli (Na) Antonietta D’Ecclesiis, pittrice/curatrice d’arte – Gravina in Puglia Antonino D’Anna, giornalista – Castano Primo (Mi) Angelo Bianco, avvocato – Matera Andrea Macciò, educatore – Genova Nunzia Lamacchia, criminologa – Matera Oriana De Core, sociologa – Carinola (CE) Marialaura Garripoli, impiegata – Venosa (PZ) Pasquale Cassavia, disoccupato – Valsinni (MT) Rosa Maria Bonavita, pensionata – Latronico (PZ) Gina Colucci, massaggiatrice – Matera Luciano Bianchi, consulente automobilistico – Matera Antonio Mirabella, pensionato – Pozzuoli Tonia Bivacco, disoccupata – Napoli Eugenio Mantile, impiegato – Napoli Emilia Farro, studentessa – Bacoli (Na) Anna Paparone, casalinga – Bacoli (Na) Amalia Librandi, insegnante – Castiglione Cosentino (CS) Michele Ruffolo, insegnante in pensione – Rende (CS) Raffaella Sirianni, insegnante – Montalto Uffugo (CS) Michele Romania, imprenditore – Praia a Mare (CS) Anna De Martino, assistente anziani – Sorrento (Na) Laura Quadrino, mediatrice immobiliare – Quarto Flegreo (Na) Laura Luisa Bressan, impiegata – Trieste Assunta Grippo, consulente per l’orientamento professionale – Policastro

Bussentino (Sa) Carmela Pace, direttore tributario – Roma Rosaria Ruffolo, insegnante – Rende (CS) Anna Ranaulo, insegnante – Napoli Giovanna Di Francia, insegnante e blogger – Pozzuoli Fabio Cinnadaio, sociologo docente – Piaggine (SA) Ciro Di Francia, insegnante in pensione – Pozzuoli (Na) Ivan Ciminelli, impiegato – Latronico (PZ) Rosanna Lobefalo, insegnate – Latronico (PZ) Leonilde Bivacco, luogotenente Polizia Municipale – Casagiove (Ce) Patrizia Albanese, impiegata – Napoli Gigliola Pucci, pensionata – Firenze Rosanna Conte, impiegata – Barberina del Mugello Anna Ruggiero, disoccupata – Parabita (Le) Felice Parisi, chef – Latronico (PZ) Francesco Grossi, dirigente aziendale in pensione – Napoli Tiziana Porcaro, lavoratore dipendente – Giugliano (Na) Giacomo Reale, commerciante – Latronico (PZ) Gidea Conte, impiegata – Modena Aldo Barbalace, insegnante – Nicotera Paola Brunetti, casalinga – Rende (Cs) Claudio Simion, ingegnere – Sagrado (Gorizia) Daniela Quadrelli, impiegata – Rimini Chiara Ventaloro, studentessa – Rimini Lucia Ventaloro, estetista – Rimini Giorgio Tudech, avvocato – Trieste Tiziana Bertoli, impiegata – Trieste Andrea Salvo, ingegnere – Trieste Antonio Grasso, scrittore – San Mauro Forte (MT) Nicoletta Chiornio, dietista – Torino Gabriele Persia, lavoratore autonomo – Roma Sara Policicchio, disoccupata – Senise (PZ) Maria Ungaro, insegnante in pensione – Cosenza Carolina Pastore, operatrice socio-sanitaria – Casoria (Na) Fiorella Dragotti, operatrice polifunzionale – Napoli Egidia Forastiere, pensionata – Latronico (PZ) Alessandro Maria Bolognetti, ragioniere – Latronico (PZ) Emilio Mazza, commesso ottico – Cosenza Alberto Bianchi, cantante lirico – Cento (Fe) Antonella Molinaro, pensionata – Rende (CS) Francesca Stanganelli, disoccupata – Rende (CS) Francesca Scialo, dr.ssa in scienze motorie – San Giorgio a Cremano (Na) Nicola Gabriele, imprenditore – Tortora (CS) Rossella Milano, casalinga – Cosenza Franco Cipolla, impiegato – Rende (CS) Roberta Molinaro, impiegata – Rende (CS) Giuseppina Molinaro, disoccupata – Acri (CS) Daniela Molinaro, disoccupata – Acri (CS) Franceschina Vena, Pensionata – Lattarico (CS) Mario Milide Molinaro, pensionato – Lattarico (CS) Pietro Conforti, impiegato – Acri (CS) Emilia Corniola, docente – Montalto Uffugo (CS) Antonietta Mirabelli, docente – San Basile (CS) Fabio Imbrogno, impiegato – Rende (CS) Paolo Sinisgalli, giornalista – Gallicchio (PZ) Luisa Liccardo, sociologa – Napoli Maria Liccardo, insegnate – Marano di Napoli (Na) Antonio Giordano, commerciante – Latronico Mario Sirianni, pensionato – Rende (CS) Domenico Ripa, militare in aereonautica – Pozzuoli (NA) Livia Cagniazzi, docente – Napoli Filomena Giordano, insegnante – Sant’Arcangelo Laura Basso, insegnante – Fiume Veneto (PN) Mariangela Gandin, pensionata – Fiume Veneto (PN)