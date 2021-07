SENZA PAURA GLI AZZURRI D’ITALIA VANNO AVANTI SOSTENUTI ANCHE DAL TIFO DELLA NOSTRA CITTA’

Pisticci. Senza paura. La nostra eroica bellissima Italia, sostenuta dal tifo di milioni di nostri connazionali, entra in semifinale del campionato Europeo, con l’appuntamento importante di martedì 6 luglio alle ore 21 allo stadio londinese del Wembley incontrando la Spagna. Noi pisticcesi non siamo stati da meno, dando il nostro valido contributo di tifosi e appassionati davanti ai teleschermi, soffrendo e gioiendo per gli straordinari gol dei nostri due “nani – giganti – Barella e Insigne. Tante le bandiere esposte su balconi e finestre delle nostre case, ma ne aspettiamo sempre di più. Il bello però,, deve ancora venire; quel bello che ci riporta indietro di tanti anni, quel bello delle notti indimenticabili magiche che vogliamo accarezzare, in attesa di questi ultimi straordinari sforzi, magari riuscendo a battere la Spagna. Ora intanto si vola a Londra, auspicando di rimanerci per l’incontro decisivo e la festa finale del 12 luglio. Questa è davvero una grande Italia, ammirata da tutti, che ha appena vinto anche nel nome dello sfortunato Spinazzola, fino a quel momento uno dei migliori in campo, purtroppo vittima di un serio grave infortunio, che lo terrà lontano dai campi di gioco e che gli ha tolto la gioia di festeggiare con i compagni e con il popolo intero dei tifosi azzurri. Le sue lacrime hanno toccato tutti, ma sicuramente serviranno per andare avanti in questa pazzesca, grandiosa impresa in cui tutti crediamo. Popolo pisticcese, sosteniamo la nostra nazionale fono in fondo, gridando forte “ Forza, Forza, Forza Itali e Forza Azzurri “. MICHELE SELVAGGI

