QUESTA SERA TORNANO I LEONI D’ITALIA. TRICOLORE AI BALCONI E ALLE FINESTRE E TUTTI A TIFARE ITALIA

L’appuntamento è per le ore 21 di questa sera. Tornano i “ Leoni d’Italia “ che allo stadio di Colonia in Germania sfideranno ai quarti di finale il Belgio di Lukaku e Mertens. Una sfida durissima di 90 o 120 minuti che alla fine dirà una grande verità. Una Italia che finora si è comportata in modo eccellente, battendo anche l’Austria in una gara che non finiva mai e che due ragazzi della panchina, Federico Chiesa e Matteo Pessina, con altrettanti gol straordinari, hanno risolto, prenotando un prossimo futuro a tinte rose per la nostra nazionale. Sofferenza e gioia di un cammino che ha spiegato come gli azzurri hanno fame e non sono mai sazi e che comunque devono crederci contro il Belgio per una sfida che sempre più, può avvicinarci al grande sogno. Una Italia che è sempre più tra le protagoniste del torneo. Una nazionale che ha sempre creduto in se stessa in un percorso in cui non si può sbagliare. Una nazionale che ha trovato in Roberto Mancini il trainer che cercava e che attraverso risultati da record va avanti senza sbavature e convinta di poter fare sempre di più e arrivare al traguardo finale con tutto quello che questa gara rappresenta. Una nazionale che ha…imparato a cantare “l’inno di Mameli “ con tutto quello che “ Fratelli d’Italia”, di grande e di forte ti fa sentire dentro. Una nazionale che comunque, come lucani, un po’ ci appartiene, grazie ad un giovane bravissimo giocatore con un percorso che si è snodato sui campi della serie C. Il nostro riferimento particolare è al terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, la cui storia è partita solo quattro anni fa dalla squadra del Matera e che grazie ad una presenza ed a un profilo importante ed intelligente, fatti anche di immancabili sacrifici, il ragazzo è arrivato in Nazionale e questa sera sarà tra quelli che difenderanno l’Italia e la spingeranno verso lo stadio di Wembley. Grazie anche a Giovanni Di Lorenzo, questi “ undici” ci fanno sognare, sognare, sognare e chissà……. Popolo pisticcese, questa sera tornano i “ Leoni d’Italia” e, come hai sempre fatto in passato, sventola tutto l’orgoglio, la passione, la identità per sostenere i nostri colori verso la gloria. Forza azzurri !!!!

MICHELE SELVAGGI