Dalla Cina agli Stati Uniti la bellezza dei Borghi di Matera viaggia con i “grandi del Mondo” attraverso un promo della Provincia di Matera

La comunità internazionale chiamata a Matera per affrontare con coraggio e ambizione le grandi sfide di oggi dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dal sostegno all’innovazione alla lotta contro povertà e disuguaglianze, è rientrata nei rispettivi Paesi con i 31 comuni della Provincia nella valigia. Una box contenente un promo e un documentario articolato intorno al trinomio People, Planet, Prosperity, fatto realizzare dalla Provincia di Matera in occasione dell’evento internazionale.

“In pochi minuti siamo riusciti a presentare i 31 comuni della Provincia con un prodotto culturale in duplice lingua, italiano e inglese – racconta il videomaker Giuseppe Losignore – soffermandoci anche su quelle che poi si è mostrata la sfida “fame zero” lanciata con la dichiarazione di Matera”.

“Partendo dal profilo culturale e dalla città di Matera, affronta ed evidenzia il ruolo che ricopre per l’intera Provincia in un’ottica di sviluppo sostenibile che guarda soprattutto l’ambiente, il turismo, l’agricoltura e l’artigianato. Un prodotto culturale che ha tradotto in immagini il ruolo e la sensibilità ambientale, oltre che la bellezza del territorio e dei 31 comuni della Provincia di Matera agli occhi della delegazione. In un’epoca caratterizzata dal riscaldamento globale, l’inquinamento e dalla scarsità di risorse – evidenzia il Presidente Piero Marrese – la Provincia di Matera si pone protagonista, agli occhi dei grandi del mondo, della sfida sostenibile. Efficienza e sostenibilità che hanno caratterizzato nel passato un territorio che continua a puntare su questi temi per vincere le sfide del futuro e stimolare una ripresa che vede al centro l’uomo e l’ambiente. “People, Planet, Prosperity”, come le priorità scelte dalla Presidenza Italiana per l’agenda del Gruppo per il 2021”.

Il Progetto culturale, nato dalla collaborazione delle associazioni Orto Sociale, Ambiente e/è Vita Basilicata e Matera 2019 sotto la guida della Provincia di Matera, dopo la visibilità internazionale, si pone l’obiettivo di creare una serie di contenuti online finalizzati a “raccontare” la provincia sotto il profilo culturale e ambientale. Il documentario racconta Matera e la sua Provincia mettendo in luce gli elementi paesaggistici e naturalistici in chiave sostenibile attraverso un’innovativa azione di storytelling audiovisivo. Una coreografia visiva accompagnata da una carrellata dei 31 comuni della Provincia, viaggio virtuale ed emozionale.”Matera oggi è ufficialmente proiettata verso le sfide 2030 – sottolinea Rudy Marranchelli di Orto Sociale Storytelling – un’investitura internazionale che coinvolge l’intera comunità con la Provincia di Matera in prima linea sulle sfide sostenibili, grazie alla visione e l’impegno del suo Presidente”.