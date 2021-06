PISTICCI. SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE DIMISSIONI DI: DONATO MELFI, MARIO SANTARCANGELO, FRANCESCO MONTANARO E GRAZIA MARIA CARIGLIA DALL’ ASSOCIAZIONE FESTE PATRONALI SAN ROCCO.

Vi presentiamo adesso, alcune delle tantissime cause che hanno inciso sulla decisione di presentare le dimissioni.

Molte persone ci hanno telefonato a casa, altre ci hanno fermati per strada per avvisarci che c’era l’intenzione di fare il possibile per farci uscire dall’associazione e abbiamo capito il perché, c’erano già pronti i sostituti.

Alla fine il dio denaro vince ancora.

Siamo stati offesi con aggettivi dispregiativi, che hanno leso la nostra dignità, rimanendo noi, sempre rispettosi verso chiunque. Quando succedono queste cose, non potendo combattere contro alti poteri, l’unica possibilità è stata dimettersi e non è stato facile, è come se avessimo abbandonato il nostro grandissimo Patrono San Rocco. Presentando le nostre dimissioni, non c’è stata alcuna esitazione nell’accettarle e nel firmarle, e questo ha dimostrato che lo scopo da loro ambito è stato raggiunto. In un’associazione, quando il presidente afferma che è Lui che comanda e che decide, si contravviene a quelle che sono le regole dettate dallo statuto vigente, la stessa non può più essere chiamata tale perché ha perso le caratteristiche. Tutti e quattro abbiamo lavorato sodo, abbandonando le nostre famiglie, le nostre case, viaggiando sotto il sole cocente estivo, andando in giro per molti paesi senza chiedere nessun compenso e nessun tipo di rimborso spese, oltre al fatto che non sono previste, perché la devozione per il nostro Santo è sempre tanta. Ci meritavamo almeno un POCO DI RISPETTO. Sono stati tolti tutti i debiti lasciati dai vecchi soci dimissionari nel 2018, sono state programmate feste meravigliose, lasciando oggi, la cassa in attivo con più di 3.000 €.

Un’ultima precisazione, tutti i regali in palio per la riffa, sono stati chiesti ai commercianti dalla sig.ra Grazia Maria Cariglia, che gentilmente hanno aderito.

Non mi resta che augurare ai ….. nuovi soci buon lavoro e che San Rocco vi assista sempre.

Pisticci, li 30/06/2021

