PISTICCI (MT): CONTROLLI STRAORDINARI SU STRADA. I CARABINIERI DENUNCIANO 3 PERSONE PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere ed al rispetto delle norme volte a garantire la sicurezza stradale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera tre uomini per guida in stato di ebrezza alcolica.

Nello specifico i Carabinieri hanno provveduto all’immediato ritiro della patente, al sequestro dell’autovettura ed alla conseguente denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera di un 24enne e di un 56enne che, sottoposti a controllo mediante etilometro dai militari nei comuni di Bernalda e Ferrandina poiché non apparivano nel pieno delle capacità psicofisiche richieste a chi si mette alla guida di autoveicoli, risultavano effettivamente aver assunto quantità di alcolici ben oltre il livello consentito dalla legge.

In un altro caso il controllo dei militari mediante etilometro è scattato nei confronti di un 47enne, dopo che lo stesso era uscito in modo autonomo dalla sede stradale in Marconia di Pisticci. Effettivamente i militari riscontravano che il livello del tasso alcolemico dell’uomo era molto al di sopra della soglia consentita, e pertanto provvedevano all’immediato ritiro della patente, al sequestro dell’autovettura su cui viaggiava, oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera.