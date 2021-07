Petracca a Di Benedetto: un consiglio da un umile diplomato….. se vuoi fare politica falla su programmi e progetti e non seminando odio nell’intera comunità.

Caro commissario Francesco Di Benedetto, potrai essere un buon imprenditore, una persona saggia e acculturata, dato che vai disseminando insegnamenti di letteratura, filosofia e mitologia greca!!! Ma devo constatare che sei mancante in una cosa, il rispetto verso gli altri e soprattutto verso la gente che lavora, oramai spari a zero verso tutti perdendo, in molti casi, il senso di quello che scrivi, disprezzando e denigrando attività e persone del TUO paese pur di essere protagonista in un post con 15 ” MiPiace” . Io i miei lavori li eseguo a regola d’arte SEMPRE, io ciò che faccio lo tiro fuori dal mio sacco sopportando mille difficoltà e incontrando migliaia di problemi, e non ho affini da ringraziare. Con il tuo modo becero di fare politica infanghi il nome delle persone…. Un consiglio da un umile diplomato….. se vuoi fare politica falla su programmi e progetti e non seminando odio nell’intera comunità. Buona campagna elettorale …….

Mario Petracca