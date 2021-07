Il Movimento 5 Stelle di Potenza in piazza sabato 3 luglio a sostegno del referendum per l’eutanasia legale (Consigliere Falconeri M5S).

Sostenere l’eutanasia legale per i malati terminali certificati dal servizio sanitario nazionale è una battaglia di civiltà.

La Corte di Cassazione ha già riconosciuto il diritto a non soffrire escludendo la punibilità di chi assiste la persona in questo percorso.

Ma occorre una legge per dare certezze ai pazienti e ai loro cari al fine tutelare un diritto di libera scelta.

Per questa battaglia ho subito dato la mia disponibilità a certificare le firme per sostenere la riforma dell’art. 579 codice penale e dare dignità ai rapporti di fine vita per una consapevole scelta nelle malattie terminali.

Un tema etico e laico che merita di essere affrontato.

Per questo motivo come Consigliere Comunale sarò in piazza Mario Pagano nel cuore del Centro Storico di Potenza insieme al comitato di associazioni e volontari sabato 3 luglio dalle 9:30 alle 13:30 a raccogliere le firme per indire un referendum sul tema.

Il Movimento 5 Stelle di Potenza è al fianco dei pazienti e delle famiglie che vogliono essere liberi di scegliere fino alla fine.

Invito tutti a firmare per dare sostegno al referendum e riconoscere dignità ai rapporti di fine vita.

Consigliere Comunale M5S