Bolognetti: Tra poco non dovremo parlare di “democrazia reale”, ma di democrazia della variante con scappellamento a destra e sinistra e tanto di supercazzole prematurate vendute per scienza.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e membro del Consiglio

generale del Partito Radicale (in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 6

giugno)

Provvedimenti legislativi che hanno il sapore del ricatto di Stato; parole d’ordine

sempre più violente; discriminazioni e attentato reiterato ai diritti politici di un popolo;

Costituzione ridotta a carta straccia; caccia a presunti untori e agli eretici non in linea

con il pensiero unico e i riti officiati da apprendisti stregoni assurti a scienziati di

regime; invocazione di “modelli cinesi”.

Questa la fotografia, in estrema e brutale sintesi, del momento che stiamo vivendo, di

una emergenza che è sempre più soprattutto emergenza democratica.

Capita di leggere in queste ore titoli che contengono parole quali “disertori”,

“scovare”, “caccia”. Leggi e hai l’impressione di essere precipitato nel peggior incubo

orwelliano.

In tanti, troppi, complice la paura e abbagliati dalla promessa di una libertà che

sembra assomigliare alla libertà dello schiavo, hanno smesso di pensare. E’ calato, lo

ripeto, il lockdown del pensiero.

Con la mediazione dell’”ordigno vociferante”, la gente ingoia di tutto. Ingoia e

digerisce senza farsi domande.

Domande sul perché si è stabilita la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra anche se

si è sottoposto a due dosi di vaccino.

Domande sul perché se muori dopo il vaccino, per allontanare il dubbio che il decesso

sia collegato all’inoculazione di uno dei sieri, dicono che il deceduto aveva delle

patologie pregresse, ma se hai 3,6 patologie pregresse gravi e muori, il decesso

inevitabilmente viene attribuito al Sarscov2 ed è vietato chiedersi se per caso non sia

stato determinato dalle sopra citate patologie.

C’è in questo Paese una cappa di insopportabile conformismo, un clima da ventennio

rosso-nero-bruno e con gli “occhi a mandorla”. Non solo non siamo diventati migliori

ma questa storia ci sta mostrando l’animo peggiore di un popolo, che è pur sempre il

popolo che riempiva Piazza Venezia fino al 1943, in un Paese dove i docenti che non

giurarono fedeltà al fascismo si contano sulle dita di tre mani.

Mentre il Commissario all’emergenza Covid inizia ad assomigliare sempre più al

generale Videla, non una domanda è consentita sulle gravi affermazioni di Guido Rasi

che di Figliuolo è consulente. Un Rasi che, poco più di un mese fa, ha silurato di fatto

la gestione della premiata ditta Speranza-Sileri, affermando che ci sono stati errori

nella standardizzazione delle cure e che l’approccio tachipirina-vigile attesa è stato un

po’ troppo minimalista.

E intanto nessuno che chieda a lor signori cosa abbiano fatto per ridare dignità a un

Servizio Sanitario Nazionale, che avevano asfaltato negli anni precedenti; cosa

abbiano fatto per rafforzare la medicina del territorio e la capacità di intervento della

rete dei medici di famiglia.

Nessuno che chieda ragione dell’ostracismo praticato nei confronti di farmaci poco

costosi, ma rivelatisi, ovunque siano stati utilizzati, efficaci.

Tutto scivola senza far rumore, ad iniziare da una escalation di parole che dovrebbero

rendere inquieto ogni vero e sincero democratico. Come pecore che vanno docili al

macello, abbiamo accettato provvedimenti discriminatori e dalle palesi finalità

coercitive. Il tutto mentre non una parola è stata spesa su una importante risoluzione

approvata dal consiglio d’Europa.

Il bacillo della peste, il virus dell’antidemocrazia avanza, lento e silenzioso, senza

incontrare adeguata resistenza e accompagnato dai colonnelli-sanitari che lo scortano

al grido di “Spezzeremo le reni alla Grecia”.

C’è un clima fatto di intolleranza in questo Paese, ci sono campagne d’odio, liste di

proscrizione e inquisizioni e si intravedono all’orizzonte “stelle gialle”. E’ già in atto

una deriva che sta determinando scelte autoritarie in materia di politiche sanitarie e

non solo. Tra poco non dovremo parlare di “democrazia reale”, ma di democrazia della

variante con scappellamento a destra e sinistra e tanto di supercazzole prematurate

vendute per scienza. Una scienza che si fa dogma e verità rivelata e che quindi

scienza non è.

E allora non c’è da stupirsi se leggiamo che ci saranno alunni di serie A e alunni di

serie B e che chi si vaccina non farà la Dad.

Non c’è da stupirsi se un virologo invoca “il modello cinese” e se il generale scovatore

Figliuolo vuol mettere all’indice gli insegnanti che non accettano di farsi inoculare sieri

su cui poco, troppo poco, si sa.

A sentirlo parlare questo nostro caro generale, sembra quasi che da un momento

all’altro possano scattare rastrellamenti e retate. Per carità va tutto bene, a patto che

non gli venga in mente di ingaggiare degli squadroni della morte.

Godetevela questa “libertà” vigilata. Sì, l’immunità di gregge è stata quasi raggiunta,

ma non è l’immunità che pensate.