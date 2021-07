BARI: CASTELLO SVEVO CONCERTO CARMEN RELOADED – AYSO STRING ORCHESTRA SABATO 03 LUGLIO 2021 dalle ore 19.30

In occasione della diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei, nell’ambito dell’iniziativa che prevede l’apertura straordinaria serale e nel rispetto della normativa anti-Covid-19, sabato 3 luglio, il Castello Svevo di Bari accoglierà nella sua corte centrale un concerto dal titolo “Carmen Realoaded Ayso String Orchestra”, organizzato in collaborazione con AYSO – Apulian Youth Symphony Orchestra – Puglia Cultura e Territorio S.r.l. e Password S.r.l.

AYSO (Apulian Youth Symphony Orchestra) è l’orchestra giovanile, composta da circa 70 musicisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni selezionati da numerosi conservatori di musica pugliesi, nazionali ed esteri e diretta dal Maestro Teresa Satalino. Nasce nel 2018 ed è un progetto di OrchestrAcademy interamente made in Puglia ma con l’ambizione di creare connessioni tra giovani musicisti e grandi artisti nel panorama nazionale e internazionale, offre, infatti, ai giovani l’opportunità di seguire delle masterclass con musicisti delle principali orchestre nazionali e di esibirsi in concerti su palcoscenici italiani e stranieri di enorme prestigio.

Il nucleo centrale del concerto è la Carmen Suite nella versione di Rodion Shchedrin per archi e percussioni molto suggestiva e coinvolgente. A completamento, brani legati al melodioso sensuale e folcklorico dell’opera di Bizet.

Nel dettaglio, il programma musicale prevede:

Carmen Suite di George Bizet/Rodion Shchedrin

Graciel Y Buoenos Aires (violoncello solista: Sandro Laffranchini) di Jose Bragato

Romanza op. 85 (viola solista Luca Ranieri) di Max Bruch

Navarra op. 85 (violini solisti: Paride Losacco e Miryam Capuano) di Pablo de Sarasate.

Ospiti solisti

Sandro Laffranchini: Primo violoncello dell’Orchestra del teatro e della Filarmonica Orchestra della Scala di Milano;

Luca Ranieri: Prima viola dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI;

Marco Martelli: Primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

<Il castello svevo di Bari – afferma il Direttore regionale Musei Puglia Luca Mercuri – si candida sempre più a punto di riferimento culturale per i cittadini di Bari e per tutti coloro che visitano la città. Con questa ritrovata normalità il sito continua a qualificarsi luogo di inclusione, pronto a tornare a presentare a tutti un’offerta culturale di qualità e questa ulteriore iniziativa ne è un chiaro esempio>.

<Abbiamo lavorato all’organizzazione di questa iniziativa in un momento in cui sembrava lontanissima l’idea di accogliere nuovamente il pubblico nei siti culturali – spiega la Direttrice del Castello Alessandra Mongelli – Ci ha guidato l’idea che fosse indispensabile che la musica tornasse a vibrare al Castello Svevo di Bari e soprattutto ci ha entusiasmato che fossero proprio i ragazzi a dare il via al processo di riappropriazione della normalità. Quale occasione migliore quindi che la Notte Europea dei Musei? Un tripudio di gioia nella condivisione della bellezza in tutte le sue sfaccettature.

Questo è il primo di una serie di quattro concerti che si terranno tra luglio ed agosto, con l’auspicio che l’armonia e il ritmo caratterizzino nuovamente la vita di ciascuno di noi>.

Informazioni per il pubblico

Orario del concerto: dalle ore 19.30;

Area del concerto: corte interna del castello;

Capienza massima ospiti: 130 posti a sedere all’aperto;

Prenotazione: obbligatoria;

Costo: gratuito fino ad esaurimento posti: per partecipare al concerto è obbligatorio registrarsi qui: https//carmen-reloaded-ayso.eventbrite.it, inserendo i nomi dei partecipanti e un numero di cellulare. Dopo la registrazione sulla mail inserita arriverà il biglietto da stampare o da esibire su smartphone obbligatoriamente all’ingresso al Castello. Ogni persona potrà prenotare per massimo un altro accompagnatore.

Per informazioni: telefono: 080/8869304

Le misure anti-contagio e le modalità di visita previste durante l’evento sono consultabili al seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.