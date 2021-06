RETE RECOVERY SUD SUBITO I SOLDI PER I PROGETTI AL SUD O SARÀ RECOVERY FLOP

La Rete di Comuni Recovery Sud esprime grande preoccupazione per le modalità con le quali si sta attuando il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È molto concreto il rischio che questa misura straordinaria sia destinata a non sortire gli effetti sperati, continuando ad allargare la forbice tra Mezzogiorno (e altre aree depresse del Centro-nord) e il resto d’Italia.

A impensierire noi sindaci meridionali non è soltanto l’insufficienza delle risorse messe a disposizione, il 40% anziché il 70% come sarebbe stato corretto in base ai parametri stabiliti dall’Unione Europea. La verità è che anche quel 40% potrebbe essere meramente illusorio, in quanto il governo continua a non ascoltare le nostre richieste di mettere a disposizione IN TEMPI RAPIDI le risorse necessarie a predisporre i progetti esecutivi per spendere entro il 2026 i finanziamenti dell’Unione Europea.

La procedura per la selezione dei 2800 dipendenti da assumere nei Comuni del Sud si sta rivelando confusa e contraddittoria, poco trasparente – al punto che i Comuni della Rete stanno già presentando un ricorso al Tar – e insufficiente rispetto all’esigenza di avere in tempo utile i progetti richiesti.

Se non si corre ai ripari, stanziando congrue risorse per le progettazioni e coinvolgendo le università, gli ordini professionali, le agenzie di sviluppo come i Gal e i patti territoriali nella predisposizione dei patti territoriali, i FONDI DEL PNRR ANDRANNO AI COMUNI DEL CENTRONORD CHE, GRAZIE ALLE POLITICHE FEDERALISTE DEGLI ULTIMI ANNI, HANNO POTUTO RESISTERE AI TAGLI DELLE LORO PIANTE ORGANICHE E HANNO POTUTO CREARE PARCHI-PROGETTO.

Questo non è stato possibile al Sud dove, al contrario, molti Comuni hanno dovuto far fronte in questi anni a emergenze sociali, al recupero di deficit infrastrutturali e spesso a situazioni di dissesto o predissesto che non consentono alcun tipo di pianificazione.

Per questo, per evitare il RECOVERY FLOP,

la lotta degli oltre 500 Comuni del Sud prosegue su più fronti:

– protesta contro l’iniqua distribuzione dei fondi del Pnrr, a partire dalla raccolta firme per la petizione al parlamento europeo che sarà discussa il 15 luglio alle 10.15 via web.

Nonostante la sfiducia generata dall’approvazione della Von Der Leyen del Pnrr, riteniamo importante mantenere viva la nostra vigilanza sui criteri di assegnazione dei fondi che a nostro parere penalizzano il Sud, e non si escludono ulteriori azioni legali;

– tra queste azioni legali, la prima riguarda il ricorso che il Comune di Castelbuono sta promuovendo contro il ministero per la mancata trasparenza nelle procedure di selezione e di assegnazione dei 2800 europrogettisti, dalle quali, tra l’altro, sarebbero esclusi i Comuni sotto i 5000 abitanti;

– parallelamente si intende promuovere azioni volte a ottenere nel più breve tempo possibile fondi per le progettazioni di opere connesse al Pnrr in maniera tale da non farci trovare impreparati nel momento dell’assegnazione dei fondi, vedendo le risorse, come abbiamo già detto, “migrare” verso altri Comuni del Centronord meno colpiti dei Comuni del Sud dalla spending review e così più in grado di predisporre progettazioni esecutive;

– anche di questo si parlerà nell’incontro del 2 luglio con il sottosegretario Bruno Tabacci a cui parteciperà una ristretta delegazione della rete;

– la nostra Rete ha conseguito già qualche risultato importante (il fatto stesso che si sia parlato dei temi del Sud in sede parlamentare, che si è passati da una previsione del 34% di risorse al Sud al 40%, ecc) ma nel complesso è stata anche molto isolata e indebolita, non riuscendo a conseguire l’obiettivo prioritario di portare almeno il 60% delle risorse al Sud. Su questo aspetto chiediamo all’Anci nazionale di esprimersi con nettezza e senza tentennamenti. L’associazione dei Comuni italiani non può ignorare le giuste richieste della parte più debole del Paese e per quadro abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente Antonio Decaro.

– poiché la rete, che consta di circa 300 adesioni formali, è già un soggetto giuridico, si ripromette di intraprendere azioni dirette per la progettazione e l’utilizzo dei fondi del Pnrr o di altre fonti di finanziamento. A tal proposito è già in corso di elaborazione il progetto di un accordo di programma per la Rete della transumanza e si sta valutando un ulteriore progetto per la Rete della Magna Grecia.

“Come troppo spesso è accaduto nella storia del nostro Paese – afferma il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia – le opportunità di colmare il gap tra Nord e Sud rischiano di sfumare lasciando il posto ad un sentimento di rassegnazione e sfiducia ormai dilagante nei territori. Anche in questa occasione si sta consumando l’ennesimo scippo di risorse destinate al Meridione. Il tutto in barba ai criteri di assegnazione degli stanziamenti in favore dell’Italia, che prevedevano una ripartizione completamente diversa da quella attuale. A tutto questo si aggiungono gli effetti della pandemia sul sistema economico locale, che se non arginati in tempo avranno conseguenze devastanti su un tessuto sociale già estremamente fragile. Le azioni che stiamo mettendo in campo insieme alla rete Recovery Sud non saranno di mera propaganda. Andremo avanti con concretezza per difendere i diritti dei nostri Cittadini e per il tutelare il futuro dei nostri territori.”