ALTAMURA: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Mercoledì 30 giugno alle 17:00 in sessione straordinaria

È stato convocato il Consiglio comunale per mercoledì 30 giugno alle 17:00 in

sessione straordinaria. La riunione si svolgerà in presenza presso la Sala consiliare.

I consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio dovranno rispettare tutte le misure di

sicurezza e di prevenzione previste dai vigenti protocolli anti-covid.

Per evitare assembramenti, il pubblico non avrà accesso alla Sala consiliare.

L’Ordine del Giorno è consultabile sul sito web del Comune di Altamura nella

sezione Notizie.