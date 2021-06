UIL SCUOLA: SERVE UN PROGETTO COMPLESSIVO

La scuola ha bisogno di essere messa in sicurezza. Per questo serve un progetto politico complessivo che non

significa fare riforme epocali: a ribadirlo l’esecutivo regionale Uil Scuola Basilicata che si è tenuto ieri a

Potenza in modalità mista (in presenza e in collegamento video) alla vigilia della manifestazione confederale

del 26 giugno.

Il segretario regionale Uil Scuola Luigi Veltri – presente quello confederale regionale Vincenzo Tortorelli – ha

sintetizzato i punti al centro della nuova fase di iniziativa sindacale.

Tra pochi giorni- ha detto – ci sarà un licenziamento di massa – come ogni anno, diranno alcuni – rileva Turi.

È una situazione al limite, alla quale non vogliamo più essere abituati.Il lavoro va tutto rispettato anche

quello intellettuale, specie quando è in atto un’assurda sostituzione di personale. Sembra di essere nella

logistica in cui si licenziano alcuni per assumerne altri, per aumentare i profitti. È proprio ciò che per motivi

politici si sta perpetrando nella scuola.

Questi i punti in sintesi:

Eliminare in sede di conversione del D.L sostegni bis ogni intervento legislativo nella materia

contrattuale, in particolare:

 eliminazione dei vincoli che condannano una parte dei docenti e dei DSGA a restare sulla scuola di

servizio assegnata, in sede di assunzione in ruolo, creando una inaccettabile condizione di disparità

di trattamento, con evidenti profili di incostituzionalità;

 eliminazione della modifica, per via legislativa, dell’orario e degli impegni dei docenti, nei periodi di

sospensione delle lezioni aggirando la contrattazione;

 eliminazione dello strumento della didattica a distanza per alcune categorie di studenti (con

patologie gravi o immunodepressi) che si configura come un attacco all’insegnamento e alla sua

autonomia, relegando la scuola a servizio assistenziale;

 eliminazione della disposizione che prevede che i candidati che non superano le prove di un

concorso ordinario non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale

successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato

le prove.

alunni per classe;

superare la distinzione tra organico di diritto e di fatto rendendo tutti i posti liberi e vacanti utili per

l’assunzione a tempo indeterminato.

Per il personale docente

Fase transitoria di reclutamento:

titoli e servizio con formazione in itinere, esame finale ed assunzione a tempo indeterminato, per tutti

coloro che sono abilitati o specializzati sul sostegno e per tutti coloro che pur in assenza di abilitazione

o di specializzazione vantano un’esperienza lavorativa di almeno tre annualità di servizio a tempo

determinato;

Riforma del reclutamento a regime:

anno scolastico e per una fase nuova di reclutamento da prevedere, a regime, con contratti a tempo

determinato triennali (da stabilizzare nel triennio), attraverso appositi percorsi formativi e di

valutazione periodica e finale che ne prevedano la stabilizzazione alla fine dei tre anni per garantire la

continuità didattica, il superamento dello squilibrio territoriale tra domanda ed offerta di lavoro e un

sistema di reclutamento finalmente in grado di rispettare i tempi della scuola.

Per i docenti di religione cattolica:

stabilizzazionedei precari con almeno tre annualità di servizio di servizio attraverso un concorso

straordinario riservato non selettivo che porti alla formazione di una graduatoria a scorrimento fino al

suo completo esaurimento;

Per il personale ATA

posseggono la laurea, attraverso un percorso riservato di reclutamento specifico;

scolastico che consenta la mobilità degli ex LSU stabilizzati le cui procedure di internalizzazione e

transito a tempo pieno, senza per questo dover intaccare aspettative legittime di altri precari dello

stesso profilo.

Per la Dirigenza scolastica

fenomeno dell’incapienza;

i CIR delle annualità arretrate;

attingendo dalle graduatorie dei vincitori sia del concorso 2011 che del 2017;

liberare i dirigenti scolastici dalle responsabilità improprie che di fatto appartengono agli Enti locali che

devono provvedere all’adeguamento degli edifici scolastici.