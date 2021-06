Dal 25 giugno in radio con il loro nuovo singolo‘Flying on the ground”

tratto dal best of“Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)”uscito l’11 giugno su etichetta Sour Mash RecordsL’album, che celebra i 10 anni di carriera di Noel Gallagher’s High Flying Birds,

contiene le migliori hit più due canzoni inedite.

Correlati