IMPORTANTE EVENTO NAZIONALE DELLA FIDAPA

“Sguardi plurimi … ed altri mondi”, spazi da intendersi non solo fisici, ma interventi educativi

sempre attinenti, in un tempo in cui la Scuola pur essendo stata chiamata a non fermarsi, si

apre necessariamente ad apprendimenti, socializzazione e confronti che deve saper tener

conto di voci, volti e modalità sempre più inclusivi. E’ per questa ragione che, Giovedì 24

Giugno a partire dalle ore 16.00, su piattaforma zoom, si svolgerà un Convegno sul tema

“che avrà come orizzonte la Scuola, confine tra cielo e terra”, afferma la Prof.ssa Maria

Carmela Stigliano, Dirigente Scolastico di due delle quattro Scuole più frequentate della città

di Policoro, in veste di organizzatrice del gesto culturale, e responsabile nazionale task force

FIDAPA BPW ITALY “Istruzione, scuola, educazione”.

“Il Convegno è rivolto al mondo della Scuola e a tutte le Agenzie presenti sul territorio, con le

quali si possono creare “reti significative” con cui contrastare forme vecchie e nuove di povertà

afferenti al mondo dell’apprendimento”, afferma ancora la Dirigente.

L’evento si aprirà con i saluti della Dott.ssa Cettina Oliveri, Presidente nazionale FIDAPA BPW

Italia; del Dott.Eliseo Nicolì, Questore della Città di Matera; della Dott.ssa Eufemia Ippolito,

BPW international Executive Finance Officer; del Dottor Paolino Marotta, Presidente nazionale

A.N.D.I.S e della Dott.ssa Anna Maria Musacchio, Presidente distrettuale FIDAPA BPW

distretto Sud-Est. I tre interventi successivi, da ritenersi il cuore dell’incontro, saranno dettati

da voci autorevoli: il Dott. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, scrittore ed

opinionista, il quale partendo dal suo ultimo lavoro “oltre la tempesta” aiuterà a riflettere su

come tornare a stare insieme e resistere nella speranza di arrivare presto ad un approdo:

base e sostegno dei nuovi scenari educativi. Al Magistrato, dott. Roberto Di Bella, spetterà il

compito di evidenziare e di suggerire, come dal suo Progetto “Liberi di scegliere” possano

raggiungere indicazioni pratiche sull’arte educativa e preventiva dei disagi minorili, dettati da

un inesorabile fattore di aumento, generato proprio dalla pandemia. Dal Ministero

dell’Istruzione, con la Dott.ssa Annalisa Spadolini, membro del Comitato nazionale

apprendimento “Musica ed arte”, verrà aperto un ventaglio di riflessioni su come i nuovi

linguaggi della musica, dell’arte e di tutto ciò che resta vicino ai minori in fase di

apprendimento significativo, può essere considerato strumento didattico da favorire nei nuovi

percorsi da immaginare, disegnare e proporre alle nuove generazioni.

“Il Convegno”, conclude la Dirigente Stigliano, “mira ad offrire ai partecipanti, la capacità di

saper leggere fra le righe dell’evento stesso quei supporti psico-educativi, sociali e lavorativi,

utili al sereno e continuo lavoro di orientamento formativo e/o professionale, col

coinvolgimento e la rimotivazione di tutti gli attori che ruotano intorno alla Scuola. Senza

escludere da questo processo i ragazzi, i quali sono i primi destinatari dell’intera azione.

Presidente Task Force Fidapa Istruzione, Scuola, Educazione

Prof.ssa M.Carmela Stigliano