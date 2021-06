CORIGLIANO-ROSSANO CHI RESISTERÀ AL CANTO DELLE SIRENE? ODISSEA 2000. DAL 1 LUGLIO PARTE LA SFIDA

CHI RESISTERÀ AL CANTO DELLE SIRENE?

ODISSEA 2000. DAL 1 LUGLIO PARTE LA SFIDA

ADRENALINA E DIVERTIMENTO, AL VIA LA 27ESIMA STAGIONE

CORIGLIANO – ROSSANO (Cs), martedì 22 giugno 2021 – Vieni, famoso Ulisse, eroe dei greci,

ferma la nave, così potrai ascoltarci. Nessuno è mai passato di qui senza fermarsi ad

ascoltare il dolce suono del nostro canto, chi si è fermato se ne è andato dopo avere

provato piacere e acquisito più conoscenza. (..) Dissero queste parole cantando con

voce soave: tutto me stesso voleva ascoltarle, facendo segno con gli occhi ordinai ai

miei compagni di slegarmi, ma loro remavano curvi. (..) Quando oltrepassarono le

sirene e non si poteva più sentire né la loro voce né il loro canto, i fidati compagni si

tolsero la cera dalle orecchie e mi slegarono.

Tutta la magia dello storytelling emozionale di quel Dante rimasto insuperato a distanza di sette

secoli, anche e soprattutto quando rievoca l’epica terzultima prova che dopo Polifemo e Circe

Ulisse affronta con i suoi compagni (non tanto quella con il canto delle sirene in se’ ma il confronto

con se stesso), sarà ormai ufficialmente la cornice esperienziale e immaginaria che per tutta

quest’estate misurerà entusiasmo e adrenalina, sorriso e più divertimento di prima nell’Odissea

2000 di Corigliano-Rossano.

E non ci sarà cera per le orecchie di nessuno quando per tutto l’AcquaPark risuonerà il suono delle

sirene sempre più incantatrici della nuova Atena Gioc’Onda, dedicata al dodicesimo percorso di

Ulisse, quello raccontato da Omero e che per noi rappresenta il suo approdo in Calabria, la Terra

dei Feaci, prima del suo ritorno ad Itaca da Nausicaa. Dalla tempesta scatenata da Poseidone

all’incontro con le Sirene, la nuova proposta ludica rievocherà con i suoni e le onde la mitologica

tempesta che colpì la nave di Ulisse prima di approdare sulle coste calabresi. Più che un’attrazione,

un flash back quasi tridimensionale, capace di sospendere tempo e spazio, nel divertimento.

Partirà giovedì 1 luglio la 27esima stagione dell’AcquaPark del mito, con tutti gli ingredienti naturali

per un’estate che, dal 1995, ha un solo imperativo: sorprendere; insieme agli dei ed agli eroi della

Grecia classica e di quella Magna Graecia, adrenalinica e divertente, che circa 2500 anni fa, sui

questi stessi territori, raccontava al mondo allora conosciuto la grande bellezza e forza di Sybaris e

Kroton, di Pitagora ed Erodoto.

L’AcquaPark dei record, 84 mila metri quadrati di open air, 6000 metri cubi d’acqua, 3.800 metri di

scivoli per il più alto numero di attrazioni acquatiche del Sud Italia, con i suoi ampi spazi verdi ed i

suoi giganti (Skyron Rocket – Big Olimpo – Titano Roller – Kimera) resterà aperto fino a domenica

5 settembre.

TUTTI BAMBINI. – Fino a domenica 27 giugno, l’oasi dell’immaginazione e del divertimento

rinnova inoltre la promozione: acquisti oggi il biglietto ridotto e vivi quando vuoi, in uno o più dei

42 giorni (6 settimane tonde) a disposizione, la più entusiasmante esperienza estiva, con gli amici

e la famiglia. Il ticket è acquistabile on line sul sito https://www.odissea2000.it/home/. – (Fonte:

AcquaPark Odissea 2000 – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto

Comunicazione & Lobbying)

