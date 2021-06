PISTICCI: AL VIA LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO

PISTICCI. Lo aveva anticipato lo stesso primo cittadino Viviana Verri qualche giorno fa. Ora la notizia è ufficiale dopo che è stata resa nota una informativa delle ultime ore da parte dell’Amministrazione comunale. Prendono infatti, il via i lavori di manutenzione e riparazione della viabilità comunale del territorio con attività che interesseranno i principale assi stradali cittadini e in particolare le vie San Donato, Vespucci, Giovanni Di Giulio, Cantisano, Mario Pagano, Cirillo, Farini e soprattutto Via Cammarelle dove esistono delle criticità che già noi in passato, avevamo più volte segnalato, attesa la presenza di pericolose lesioni in modo longitudinale e trasversale che avevano determinato notevoli abbassamenti della sede stradale. Parliamo in particolare della zona in curva sottostante il cineteatro Colosseo e prossima all’edificio Multipiano. Le opere, come spiega il dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Rocco Di Leo, riguarderanno la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di pozzetti e caditoie oltre al rifacimento del manto stradale in più punti deteriorato, nonché il rifacimento e la implementazione della segnaletica orizzontale e verticale, inclusi i diversi attraversamenti pedonali rialzati in varie parti dell’abitato. Per consentire la normale esecuzione dei lavori, presumibilmente per le prossime due settimane, la circolazione stradale, potrà subire delle variazioni, ma anche limitazioni, che di volta in volta verranno segnalate alla cittadinanza mediante installazione di segnaletica stradale. “ Questi interventi – spiega la nota diffusa dal comune – contribuiranno a rendere più sicura e bella la nostra città, anche in vista della stagione estiva e delle riaperture dopo il lockdown”. In particolare le manutenzioni stradali in parola, saranno eseguite con la tecnica dell’asfalto rigenerato. I lavori vengono eseguiti dalla impresa del posto Giuseppe D’Alessandro, per un importo complessivo di circa 150 mila euro. Come spiegano sempre dall’area tecnica, esistono altri progetti del genere in itinere a cui si darà corso il prima possibile, naturalmente dopo lo espletamento delle relative procedure. MICHELE SELVAGGI

