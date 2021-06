“Sempre nuova è l’alba”: evento culturale di Pro Loco Unpli Basilicata per la Festa della Musica

In diretta Facebook dal Castello di Pietrapertosa lunedì 21 Giugno 2021 alle ore 7.30

La Festa della Musica promossa dal Ministero della Cultura è un evento che ha sempre caratterizzato l’avvio della stagione estiva, divenendo un appuntamento ricorrente anche per le Pro Loco che da anni organizzano manifestazioni musicali nei suggestivi borghi lucani. La manifestazione promossa dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata in collaborazione con il Comune di Pietrapertosa e la Pro Loco Pietrapertosana, con il patrocinio dell’Apt Basilicata, del Volo dell’Angelo, dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, della Siae, della Commissione Europea e del Ministero della Cultura, grazie al supporto tecnico della Post Creative Studio, quest’anno vede la partecipazione di grandi artisti della scena musicale lucana, professionisti conosciuti in tutto il mondo, coordinati dal Maestro Pasquale Menchise.

Alla manifestazione interverranno Maria Cavuoti, Sindaco di Pietrapertosa, Rossana Santoro, Presidente Pro Loco Pietrapertosa, Antonio Nicoletti, Direttore Apt Basilicata, Pasquale Menchise Direttore Musicale Unpli e Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Unpli Basilicata.

«Siamo onorati di inaugurare il 21 giugno – afferma Rocco Franciosa Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – con un evento così denso di cultura e passione. “Sempre nuova è l’alba” nasce per diffondere un messaggio di speranza a tutti i 131 paesi della nostra regione, che potranno assistere al concerto direttamente sui canali Facebook della Pro Loco Unpli Basilicata e per inaugurare la ripartenza delle attività di promozione turistica – culturale. La tecnologia ci ha davvero aiutati in questo momento così convulso e abbiamo programmato di utilizzarla anche in questa occasione per fare da ponte tra tutte le realtà lucane e per raggiungere un vasto pubblico, oltre i confini regionali. L’evento – conclude Franciosa – è un incontro di culture, di sonorità che fanno parte integrante del nostro patrimonio culturale, da salvaguardare e promuovere in ogni forma».

«Per noi volontari delle Pro Loco rappresenta un importante momento sia per la ripresa dello spettacolo dal vivo sia per la nostra presenza attiva sul territorio – sottolinea Pasquale Menchise Direttore Musicale Unpli – con l’auspicio che si riavvii una stagione densa di appuntamenti ed eventi per la valorizzazione culturale e territoriale dell’intera regione».

La chitarra di Mirko Gisonte, la fisarmonica di Antonio Rosa e la voce di Ione Garramone, lettrice, con i versi dei poeti lucani Rocco Scotellaro, Nicola Sole e Leonardo Sinisgalli, ci porteranno ad abbracciare il nuovo giorno direttamente dallo splendido scenario del Castello di Pietrapertosa nel Parco regionale naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.