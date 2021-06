In radio da venerdì 18 giugno con

“WITCH’S SPELL”Il brano è estratto dall’ultimo imperdibile album

“POWER UP” e incluso nel PICTURE DISC 12″ LIMITED EDITION

uscito in occasione del Record Store Day 2021

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 18 giugno “WITCH’S SPELL” degli AC/DC , brano estratto dal loro ultimo imperdibile album “POWER UP ” (https://acdc.lnk.to/powerup) certificato ORO in Italia.



È online anche il videoclip ufficiale del brano (AC/DC – Witch’s Spell (Official Video) – YouTube), che vede la band stessa e Jogh Cheuse come direttori creativi, insieme a Wolf & Crow che si è occupato delle animazioni utilizzando le immagini live filmate da Clemens Habicht. In occasione del RDS-Record Store Day 2021, l’evento musicale annuale che coinvolge i rivenditori indipendenti, è uscito nei negozi di dischi aderenti all’iniziativa il picture disc 12” limited edition di “Witch’s Spell” e “Through The Mists Of Time”, anch’esso estratto dall’album “POWER UP”. Il diciassettesimo album degli AC/DC,“POWER UP” (2020) ha visto la band riunirsi con il produttore Brendan O’Brien, che aveva lavorato con loro a “Black Ice” nel 2008 e a “Rock Or Bust” nel 2014. Pronti ad affrontare il nuovo decennio, gli AC/DC hanno racchiuso in questo disco 12 tracce che mantengono orgogliosamente il suono caratteristico e tutti i segni distintivi della band.Un album di grande successo, che ha venduto oltre 117 mila copie solo nella prima settimana di uscita. Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 71,5 milioni sono negli USA. Con 40 anni di leggendaria carriera alle spalle, continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming. “Back in Black”, certificato doppio disco di diamante, è stato definito «bestselling album by any band ever» e «third bestselling album by any artist» con oltre 50 milioni di copie vendute. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003. Nel 2010 hanno vinto il loro primo GRAMMY® Award nella categoria “Best Hard Rock Performance” con “War Machine”.

Correlati