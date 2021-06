“Il Prossimo Show” da oggi in radio è il brano inedito contenuto all’interno dell’album“FUNNY GOES ACOUSTIC” dei PUNKREAS, in uscita il 18 giugno.

“Il Prossimo Show”, una canzone nuova di zecca che parla di chi non ha voluto e non vuole mai arrendersi alle difficoltà anche quando sembrano essere più grandi ed imprevedibili che mai. Una canzone che vi farà contemporaneamente ballare e commuovere insieme, che vi farà riflettere su quello che è stato e insieme volgere uno sguardo di fiducia verso quello che sarà.

“Di una cosa siamo sicuri ed è che di questo disco siamo enormemente orgogliosi, così come lo siamo di tutto il progetto “Funny” che trasuda di voglia di vivere, di lottare, di reagire e insieme di far festa con la nostra gente. Quando abbiamo cominciato a pensare alle nostre canzoni in acustico eravamo un po’ scettici. Ma quando il Cippa, storicamente il primo custode e garante dell’essenza “Punkreas” (ogni proposta innovativa deve da sempre passare dall’ approvazione del Cippa, il nostro Soviet supremo) si è messo a spingere più di tutti su questa via, abbiamo deciso di provarci. Amici ed altri artisti, primo tra tutti Pau dei Negrita, già tempo fa ci avevano consigliato di misurarci con le chitarre acustiche e che ne saremmo rimasti sorpresi. E così è stato. Oggi grazie anche ai nostri fonici e al supporto di Robbo che ha saputo tirar fuori dalle nostre corde, suoni, sfumature e colori che non sapevamo neanche di avere, siamo gasati di questo lavoro e d entusiasti al di là di ogni nostra più rosea aspettativa. Non servono altre parole per raccontare cos’è “Funny Goes Acoustic”, basterà ascoltarlo anche una sola volta per innamorarsene per sempre”.

PUNKREAS