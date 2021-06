DOPO IL SUCCESSO DELL’ALBUM “LA GEOGRAFIA DEL BUIO” CHE HA DEBUTTATO #1 IN FIMI/GFK “MANTIENI IL BACIO” CERTIFICATO DISCO D’ORO

MICHELE BRAVI

&

SOPHIE AND THE GIANTS

REGINA DELLE CLASSIFICHE RADIO

VOCE DI “HYPNOTIZED” DI PURPLE DISCO MACHINE (CANZONE PIÙ SUONATA DEL 2020) E “RIGHT NOW”







REGALANO ALL’ESTATE 2021

UN BRANO SUPER COOL DAL RESPIRO INTERNAZIONALE



IL NUOVO SINGOLO

“FALENE”

IN TUTTE LE RADIO DAL 18/06



DISPONIBILE IN CARTOLINA ANCHE ITALIAN VERSION



Disponibile in tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica da venerdì 18/06 “FALENE”, il nuovo singolo di MICHELE BRAVI e SOPHIE AND THE GIANTS, l’artista internazionale di origine britannica in testa alle classifiche radiofoniche italiane.



“Condividere con Sophie lo spazio di una canzone è un grande onore. È stata tanto generosa a incontrarsi con me attraverso lingue diverse in un’unica storia musicale. Trovo nel suo talento una luce fortissima e una grande ispirazione. La sua musica è genuina e urgente e poter scriverne insieme è un bellissimo privilegio.”

In “FALENE”, il racconto si costruisce a partire da un ritmo serrato, quasi ipnotico. Le sonorità trasportano l’ascoltatore in mondo lontano, in una giungla esotica, dove si viene accolti dalle voci di MICHELE BRAVI e di SOPHIE AND THE GIANTS, artista multiplatino che per la prima volta canta in italiano: “sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! È stato molto divertente collaborare con Michele Bravi, che reputo un artista di grande talento. Ho dovuto imparare anche l’Italiano ed è una cosa che ho sempre sognato (ora divenuto finalmente realtà!). Falene è un brano bellissimo, pieno di significato specialmente per i tempi in cui viviamo oggi. Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero si divertiranno e balleranno ascoltandolo, esattamente come faccio io ogni volta che sento questa canzone!”.



MICHELE BRAVI e SOPHIE AND THE GIANTS, reduce dall’inarrestabile successo del 2020, con “FALENE” regalano all’estate 2021 un brano super cool dal respiro internazionale dove i suoni dance incontrano melodie più pop.

“La canzone è il racconto ritmico di un ronzio intorno a una lampadina tra ombra e spigoli illuminati. La ricerca sul suono alla base del progetto musicale cerca di indagare la tribalità di questo misterioso animale notturno, reinterpretando creativamente tutta la sua forza evocativa.” – Michele Bravi.

È un invito intrigante ad inseguire la vita, le emozioni, a lasciare dietro di sé ciò che si vuole dimenticare, per andare alla scoperta di nuove esperienze, città, senza avere alcun timore di perdersi perché la ricerca di se stessi e dell’altro può essere essa stessa una fantastica avventura. Non importa il luogo e non importa come, ciò che conta davvero è non smettere mai di ballare, avvolti dalle ombre, come le falene di notte.



“FALENE”, scritto da Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Mike Kintish, Sophie Scott, Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, segue l’uscita del concept album “La Geografia del Buio”, l’ultimo progetto discografico di Michele, pubblicato lo scorso gennaio, anticipato dai singoli “La Vita Breve dei Coriandoli”, più di 6 milioni di stream, e “Mantieni il bacio”, certificato disco d’Oro, con 10 milioni di stream e 6 milioni di views.