BLANCO & SFERA EBBASTAANNUNCIANO IL BRANO COLLABORATIVOMI FAI IMPAZZIREIN RADIO DA OGGI VENERDI 18 GIUGNO

Esce venerdì 18 giugno su tutte le piattaforme digitali Mi Fai Impazzire, il nuovo singolo di BLANCO e SFERA EBBASTA per Island Records / Universal Music Italia.

E’ possibile pre-salvare il brano qui.

Mi Fai Impazzire vede la straordinaria collaborazione tra Sfera Ebbasta – uno dei rapper più iconici del nostro paese, fra i pochi artisti italiani ad essersi imposto nella scena globale, collezionando certificazioni e collaborazioni con giganti della musica internazionale come J Balvin, Steve Aoki, Diplo- e il giovanissimo cantautore BLANCO, nome che in pochissimi mesi è arrivato al grande pubblico grazie ai singoli “Notti In Bianco” (certificato disco di platino) e “La Canzone Nostra” a fianco di Mace e Salmo (certificato triplo platino), un successo travolgente dovuto a una personalità magnetica e ad un timbro vocale unico che insieme hanno creato un universo musicale inedito nel panorama attuale.

Nel brano si incontrano due mondi speculari che condividono la grande spontaneità espressiva di entrambi gli artisti. La capacità di ritrarre la realtà senza didascalie che si ritrova fin dagli esordi di Sfera, attraverso narrazioni chiare e trasparenti del proprio vissuto e delle proprie esperienze, caratteristica che è diventata in brevissimo tempo un marchio riconoscibile per BLANCO, grazie all’attitudine dionisiaca, esuberante e selvaggia che lo ha fatto conoscere già dai primi singoli.

Mi Fai Impazzire è una canzone dalle tinte estive che si distingue per la produzione energica e uptempo curata da Michelangelo e Greg Willen dove le voci di Sfera e BLANCO si alternano su synth anni ’80 e chitarre distorte.