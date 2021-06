SCANZANO JONICO (MT): ALLA GUIDA SENZA PATENTE E CON DROGA A BORDO. I CARABINIERI DENUNCIANO 20ENNE DEL POSTO

Con l’approssimarsi della stagione estiva aumentano i controlli dei Carabinieri finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto nella fascia jonico-metapontina. Obiettivo: evitare che una serata di divertimento possa trasformarsi in tragedia. Da inizio anno i Carabinieri di Policoro hanno effettuato numerosi controlli su strada rilevando, tra l’altro, 8 episodi in cui delle persone si erano poste alla guida dopo aver ingerito alcolici e 3 sotto l’effetto di stupefacenti, di queste 5 sono rimaste coinvolte in incidenti stradali.

Durante i servizi di pattuglia del fine settimana, gli uomini dell’Arma hanno fermato, a bordo della sua autovettura, una Fiat Grande Punto, un giovane 20enne di Scanzano Jonico, trovato in possesso di marijuana. Ritenendo che potesse detenere altra sostanza presso l’abitazione, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del domicilio, rinvenendo effettivamente altra droga dello stesso tipo all’interno della camera da letto. Inoltre, durante gli accertamenti è emerso che l’autovettura risultava scoperta da assicurazione ed il ragazzo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

Il 20enne è stato, pertanto, deferito per detenzione ai fini di spaccio all’A.G. materana. Lo stupefacente, del peso complessivo di circa 10 grammi, è stato sottoposto a sequestro come anche il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.