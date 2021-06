CrescenDO in Musica – La Festa della Musica dei Piccoli

UkuMob in CrescenDO

Domenica 20 giugno 2021, arriva a Matera una cascata di note musicali, presso il Parco di

Comunità AGORAGRI con La Festa della Musica dei Piccoli e con l’UkuMob in CrescenDO.

In occasione della Festa Europea della Musica, Nati per La Musica Basilicata, in collaborazione con

CrescenDo, vuole rompere il silenzio di questi ultimi mesi, con musica e tanta allegria! Quest’anno

lo farà con i laboratori musicali per promuovere l’utilizzo della musica in famiglia, come sostegno

della relazione genitori/figli e come stimolo cognitivo e culturale.

Nati per La Musica, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del

Bambino è attivo su tutto il territorio nazionale promuovendo l’esperienza musicale in famiglia

come strumento di relazione, di crescita e di benessere. Fare musica e farla insieme significa

accrescere la creatività, l’immaginazione e le capacità di concentrazione e di memoria, significa

accrescere il senso di comunità e promuovere la cultura.

Un’importante occasione, quella della Festa della Musica, che vedrà protagonisti i bambini e le

famiglie in un pomeriggio divertente e ricco di sorprese.

I laboratori sono a cura della dott.ssa Laura Sacco, musicista, musicoterapista e referente di Nati

per la Musica Basilicata e si articoleranno con i seguenti orari:

ORE 18:00 – Laboratorio per famiglie con bimbi 3-6 anni

ORE 18:45 – Laboratorio per famiglie con bimbi 0-3 anni

E per tutti gli amanti dell’Ukulele, per chi vuole mettersi alla prova o avere un primo approccio

allo strumento, CrescenDO organizza la seconda edizione dell’UkuMob.

La musica resta il filo conduttore della serata e coinvolgerà tutti, senza limiti di età.

“E’ importante – afferma l’organizzatrice, Laura Sacco – veicolare un messaggio: quello cioè che la

musica offre un’importante stimolo allo sviluppo della creatività, della socialità, della conoscenza

di sé e del benessere, a prescindere dall’età. Dopo un anno così difficile, in cui il silenzio e i vuoti

hanno giocato il ruolo dei protagonisti, adesso vogliamo riappropriarci della bellezza di

condividere tempi e spazi, in serenità ma anche e soprattutto in totale sicurezza.”

Sarà possibile, ricevere i brani su cui esercitarsi. Per chi non fosse in possesso di un ukulele, lo staff

metterà a disposizione questo e tanti altri strumenti musicali.

L’inizio è previsto alle ORE 19:30

In allegato, le locandine dettagliate degli eventi, delle quali si chiede di dare massima diffusione.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita ma è necessaria la prenotazione

Per la Festa della musica di Piccoli, info e prenotazioni:

www.facebook.com/NpMBasilicata

natiperlamusicabas@gmail.com

crescendomatera@gmail.com

Per l’UkuMob, info e prenotazioni al numero: 347.6819259