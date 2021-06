Il Comune di Cittiglio (Va) intitola un largo a Nino Postiglione fondatore di Radio Potenza Centrale

Donato Pessolano, coordinatore di Basilicata in Azione: «Postiglione un pioniere delle radio libere, giusto riconoscimento, chiediamo maggiore attenzione anche nella nostra Regione»

Nino Postiglione, ha rappresentato da sempre un importante punto di riferimento per la Basilicata per la sua attività di divulgazione attraverso il canale di Radio Potenza Centrale. Originariamente chiamata Radio Diffusione, nel 1973 vennero ufficialmente registrata presso la Camera di commercio per poi mutarsi in Radio Potenza Centrale considerata uno dei network radiofonici più diffusi nelle regioni del Sud.

A Cittiglio, una cittadina in provincia di Varese, il primo cittadino e l’amministrazione comunale ha voluto dare risalto a questa figura lungimirante, vero e proprio pioniere delle radio libere in Basilicata e in Italia, con la dedicazione di un largo.

«Un evento questo che inorgoglisce i lucani e tutti coloro che hanno ascoltato almeno una volta nella vita le sonorità di Radio Potenza Centrale, così vicine alla quotidianità e al popolo della nostra regione – afferma Donato Pessolano, coordinatore di Basilicata in Azione. Il nostro compito – prosegue – è quello di dover valorizzare persone e vicende come quelle di Nino Postiglione, piccoli esempi virtuosi di una grande Basilicata. Meno slogan e più fatti. Complimenti a questo primo cittadino per aver deciso di dare rilievo ad una figura la cui importanza storica non è da sottovalutare».

Donato Pessolano