SOSPENSIONE IMMEDIATA DEL VACCINO ASTRAZENECA

L’Azienda Sanitaria di Matera comunica l’immediata sospensione del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) per le prime e seconde dosi previste per gli under 60.

Il Direttore Sanitario dell’ASM, dott. Giuseppe Magno, in accordo con il responsabile della campagna vaccinale Anti Covid – 19 della Regione Basilicata, dott. Ernesto Esposito, dispone, che per le persone al di sotto dei 60 anni il ciclo vaccinale sarà completato con la somministrazione di una seconda dose di vaccino a MRNA ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose.