Attestati di Benemerenza concessi dalla Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme. Consegna a Matera il 15 giugno

Il 15 giugno 2021 alle ore 11.00, nel Salone degli Stemmi dell’Arcivescovado di Matera,

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, conferirà gli

Attestati di Benemerenza concessi dalla Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica

dell’OESSG “a quei Sanitari in rappresentanza dei rispettivi Ordini Professionali Provinciali, delle

UU.OO. e degli specialisti dell’Area Tecnica della ASL di Matera, nonchè delle Associazioni di

Volontariato, che si sono contraddistinti nell’immane sforzo per il contrasto alla Pandemia COVID

-19 in un encomiabile lavoro di squadra, ed a costo di enormi sacrifici personali e familiari, anche a

costo di quello supremo della propria vita per la salvaguardia della Vita del Prossimo “.

Detta iniziativa è stata curata dal Comm. dott. Alcibiade Jula, Medico Chirurgo, Delegato per la

provincia di Matera dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Ordine

Cavalleresco di Subcollazione della Santa Sede, statutariamente impegnato a sostenere le

iniziative e le attività a favore della presenza cristiana in Terra Santa nella sua Missione di

Solidarietà benefica e caritatevole per le genti della Palestina, “in ricordo delle vittime e di tutti i

malati colpiti dal COVID -19“, su proposta del Cav. Emanuele Venezia, Medico Chirurgo, e fatta

propria da S.E. Cav. di Gran Croce Prof. Dott. Giovanni Battista Rossi, Luogotenente per l’Italia

Meridionale Tirrenica dell’OESSG, e condivisa dal Preside di Basilicata Gr. Uff. Col. dott. Pasquale

Bruno .

I professionisti che, per i particolari ruoli svolti nel contrasto alla Pandemia da COVID 19, hanno

ricevuto la Benemerenza in rappresentanza dei propri Ordini , UU.OO. , Aree Tecniche della ASL di

Matera ed Associazioni di Volontariato, sono :

• Dott. Francesco Dimona , Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera, Direttore

U.O.Complessa Anestesia e Rianimazione P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera ,

• Sig.ra Vita Spagnolo, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Matera .I.D.F. Coordinatrice

Attività di Gestione di Distretto , ASL di Matera ,

• Dott. Mariano Ruggieri, Dirigente Medico U.O. Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica

della ASL di Matera

• Arch. Rossella Bisceglie, Dirigente Area Tecnica RUP Progettista Direttore Lavori della ASL

di Matera, coordinatrice per la realizzazione degli ospedali da campo offerti dal Qatar,

• Ispettrice Alessandra Colucci, Capogruppo delle II.VV. della CRI del Comitato di Matera.

Matera, 12 Giugno 2021



Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme

Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica

ll Delegato per la Provincia di Matera

Comm. Dott. Alcibiade Jula