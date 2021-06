VV.FF. LIBERANO GATTINO IMPRIGIONATO SOTTO AUTO E AIUTANO A SALVARE LA VITA DI RUMENO COLPITO DA MALORE

PISTICCI. “Tutto è bene quel che finisce bene”. Il nostro riferimento non è certo alla famosa commedia di Shakespeare e ispirata ad una novella del Decamerone di Giovanni Boccaccio, ma a tutta una serata abbastanza movimentata in piazza Sant’Antonio Abate, la piazza di frutta e verdura della città. Questi i fatti: un gattino si incastra sotto l’abitacolo di una auto li parcheggiata e miagola insistentemente per richiamare l’attenzione di presenti nello spiazzo, per essere liberato. A vuoto i diversi tentativi di volontari che tentano in ogni modo di poter liberare il piccolo animale che non riesce a venire fuori. Non resta che chiamare il soccorso dei Vigili del Fuoco che, informati dal proprietario del bar della piazza sig. Giovanni Castronuovo, prontamente raggiungono il centro abitato con un paio di automezzi, portandosi nella zona dove era stato segnalato il gattino imprigionato. Operazione difficoltosa, andata avanti per diverso tempo della serata, naturalmente con la presenza di una nutrita platea di pubblico piuttosto curiosa. Notevole l’impegno del giovane personale del Corpo VV.FF. dei Vigili del Fuoco che si prodigava in ogni modo per la liberazione e il salvataggio del piccolo felino. Nel frattempo però, sempre nella stessa piazza, una persona, pare di nazionalità rumena, mentre sedeva davanti allo stesso esercizio pubblico, accusava malore, cadendo per terra, sbattendo pesantemente la testa sul pavimento. Subito l’intervento di soccorso da parte di qualcuno dei numerosi presenti e – come riferito dallo stesso gestore del bar – del personale dei Vigili del Fuoco che, anche se impegnato in quel momento in altra delicata operazione, prestava le prime necessarie cure al poveretto, provvedendo comunque ad allertare anche un’ambulanza del “118” che prontamente si portava in piazza S. Antonio Abate, per l’intervento del caso, andato per fortuna a buon fine. L’altra sera insomma, veramente provvidenziale quella presenza dei VV.FF. che oltre al salvataggio e liberazione dell’incauto gattino, si rendevano soprattutto utili nel prestare soccorso necessario, contribuendo così a salvare la vita ad un cittadino straniero colpito da improvviso malore.

MICHELE SELVAGGI