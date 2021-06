PISTICCI CENTRO: ISTALLATA LA PRIMA STAZIONE DI SERVIZIO PER VEICOLI ELETTRICI

PISTICCI. Una vera e propria novità per la nostra città, ma forse anche una delle prime registrate della nostra provincia. Parliamo di una stazione di servizio ( colonnina) di ricarica per veicoli elettrici che nei giorni scorsi è stata installata nella nostra città, in particolare nel grande piazzale Giulio Cesare all’incrocio con la via Cammarelle del popoloso rione Loreto, alla periferia nord dell’abitato, in una zona comunque interessata da notevole traffico. Un’area messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Viviana Verri, in una zona di sosta della piazza dove ha preso posto una colonnina alta oltre un metro dal piano di pavimentazione stradale, su cui sono state posizionate due aree attigue di parcheggio provvisorio a tempo da dove poter attingere alla erogazione della energia per ricaricare un veicolo elettrico, sia esso furgone, auto, moto o bici, tramite connessione di collegamento dello stesso veicolo alla colonnina. Una iniziativa, quella dell’ENEL che, evidentemente he ha trovato subito disponibile l’Amministrazione Comunale della nostra città, che a domanda dell’ente erogatore di energia elettrica, ha risposto positivamente favorendo così l’installazione e la realizzazione di un nuovo servizio che da ora in poi sarà sempre più utile per alcune categorie che hanno scelto la erogazione elettrica per il proprio autoveicolo e che va sempre più sviluppandosi. Una operazione che comunque potrà servire non solo agli utenti pisticcesi, ma anche ai tanti forestieri, ogni giorno ospiti della nostra città. La nuova stazione elettrica di servizio avrà orario di apertura H 24.

MICHELE SELVAGGI