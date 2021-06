“Minacce al Sottosegretario di Stato Giuseppe Moles, solidarietà dell’Onorevole Michele Casino, Commissario Forza Italia Matera”

Non ci sono parole per descrivere il vile gesto di chi, nelle ultime ore, ha inteso porre in essere minacce pesantissime nei confronti dell’amico, Senatore e Sottosegretario di Stato all’editoria Giuseppe Moles. Nel condannare il gesto, l’ennesimo a distanza di qualche tempo, mi auguro che le forze preposte agiscano unitariamente al fine di accertare fatti e responsabilità. Quanto all’impegno di Giuseppe, uomo leale e per bene, sempre in prima linea per le cause di interesse generale, sono certo che la sua azione nel Governo Draghi e nel Partito non potrà che uscirne rafforzata. Perché quando si opera nell’esclusivo interesse dei cittadini, nel rispetto dei ruoli e della legalità, fare politica diventa per davvero la più nobile forma di solidarietà in favore del prossimo. Così, in una nota, l’onorevole Michele Casino( Forza Italia)

