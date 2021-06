A TRICARICO ASSOCIAZIONE TUTELA OSPEDALE

Un’ Associazione a tutela dell’Ospedale di Tricarico e della salute dei cittadini della Collina Materana è stata costituita da un gruppo promotore di cittadini di Tricarico. L’associazione si pone come inziale punto di aggregazione per comunità tricaricese e quelle della collina materana , per la difesa del loro futuro comune Come le acque paludose non sono mai salubri , cosi la cappa di silenzio che avvolge le nostre strutture sanitarie , lasciando immaginare un futuro non roseo , pone interrogativi su di esso a chi come noi crede ancora in una possibilità di ripresa della nostra comunità . L’imminente , pare , arrivo di fondi europei,anche nel settore sanitario , che pare necessitano di progetti per essere spesi , la pandemia da covid , che ha evidenziato la fragilità del sistema sanitario nazionale e regionale , soprattutto nell’assistenza territoriale e domiciliare , pongono degli interrogativi :- È in preparazione un piano sanitario regionale per il rilancio della sanità nella nostra regione ?- È in preparazione un atto aziendale della ASM per la medicina territoriale ?- È in preparazione un atto aziendale della ASM per la funzionalità degli ospedali distrettuali ?- Come si concilia una nuova medicina territoriale con la riduzione ,ventilata , del numero dei distretti sanitari ?- Come si concilia la ripetuta proposta di attuazione del codice 75 di riabilitazione c/o la fondazione Don Gnocchi di Tricarico con il bando di gara messo in piedi dalla Giunta Regionale di Basilicata ?- Come si concilia il bando di gara stesso con quanto scritto dal Dr. Masoscia ?

Solo insieme avremo la forza per proteggerci

.Per la costituzione del comitato vi chiediamo di partecipare all’incontroSabato 5 giugno alle ore 18.00 presso il piazzale Cav. Salomone antistante l’edificio scolastico.

Il gruppo promotore