In data odierna presso la sala riunione della ASM il Commissario Straordinario Pulvirenti ed il Direttore Generale Dott. Bochicchio nonchè il Presidente della commissione patenti regionale Dott. Di Fazio, insieme con i componenti di entrambe le commissioni hanno dato corso in un’ottica di trasparenza, equalizzazione e prevenzione al processo di informatizzazione delle Commissioni Medico Locali Patenti.

Tale percorso rappresenta un importante momento di uniformazione ed innalzamento dei livelli di sicurezza dei cittadini.

La tutela della salute e della sicurezza alla guida rappresenta per le Aziende Sanitarie Lucane un momento fondante di prevenzione che già demandato alle commissioni oggi ha un arma in più per garantire ulteriore qualità al servizio.

La valutazione dell’idoneità alla guida è un percorso complesso che deve avvalersi di molteplici componenti sanitarie e confrontarsi con un sistema normativo spesso poco chiaro ed in costante evoluzione. Per questa ragione è di fondamentale importanza che ci sia un’attenta e vigile attività di controllo in modo da poter garantire la sicurezza dei cittadini.