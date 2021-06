MINACCE A SEN. MOLES: LA SOLIDARIETA’ DEL GRUPPO FORZA ITALIA REGIONE

Francesco Piro, capogruppo FI Consiglio Regionale

Ancora una volta il sottosegretario all’Editoria, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e coordinatore Fi per la Basilicata, Giuseppe MOLES è oggetto di minacce di morte. A lui la solidarietà del Gruppo Forza Italia in Consiglio Regionale insieme ai sentimenti di fraterna vicinanza. Le nuove intimidazioni colpiscono l’esponente più rappresentativo di Fi della Basilicata impegnato in funzioni di Governo per la gestione delle importanti deleghe ricevute dal Premier Draghi in particolare per il monitoraggio del diritto dei cittadini all’informazione che è un valore fondamentale per la nostra democrazia. Conoscendo il senatore MOLES sono certo che anche questa volta, come è accaduto in precedenza, non si lascerà intimidire e proseguirà, con la passione che lo contraddistingue, il suo impegno oltre che da sottosegretario per avviare a soluzione le problematiche delle comunità lucane alle prese con la situazione pandemica.