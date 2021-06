FILBI-UILA: NARDIELLO COMMISSARIO, RILANCIO SINDACATO LAVORATORI CONSORZIO BONIFICA

A seguito delle dimissioni, dovute al pensionamento, del segretario regionale del FILBI-UILA di Basilicata, la Segreteria nazionale ha nominato commissario il Segretario della UILA lucana Gerardo Nardiello.

Al fine di ridare ulteriore sostegno alla riorganizzazione della Struttura Regionale FILBI-UILA, settore molto importante che segue le problematiche dei lavoratori del Consorzio di Bonifica di Basilicata, Nardiello ha proceduto alla nomina di due Sub Commissari, individuati nelle persone di Giuseppe Tortorelli per l’area di Matera e Vincenzo De Rosa per l’area di Potenza.

Si tratta – è scritto nella nota – di un primo passo per una migliore funzionalità e al fine di intraprendere percorsi condivisi , ed anche per dare ai lavoratori un senso più partecipativo alle attività sindacali. Tali scelte sono state conseguite individuando nei vice Commissari le figure idonee allo svolgimento di tutte le attività e funzioni, necessarie per consentire, inoltre, al movimento sindacale di poter adeguatamente approdare nei futuri appuntamenti che riguarderanno in maniera particolare lo svolgimento delle attività congressuali Nazionali.

La fase che attraversa il Consorzio di Bonifica di Basilicata richiede più sindacato e più impegno dei lavoratori.