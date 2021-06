Torneo Europeo Qualificazione Olimpica PARIGI 4-8 Giugno: la Nicoli si qualifica e fa calare il Poker di Azzurre Tokyo 2020 all’ItaBoxing

Quarta giornata di gare quest’oggi in quel del Grand Dome di Parigi in cui è in corso di svolgimento il Torneo Euroepo di qualificazione Olimpica.



La notizia di giornata è la qualificazione olimpica della Nicoli che, nello spareggio 60 kg, supera per 5-0 la greca Pita. La Nicoli si aggiunge così alle giè qualificate Testa (57 Kg), Sorrentino (51 Kg) e Carini (69 Kg.



Irma Testa, già sicura del pass olimpico, si qualifica anche per la finalissima dei 57 kg superando in semifinale per 5-0 la Nechita. La boxer campana domani sfiderà l’irlandese Walsh. La Sorrentino, sconfitta in semifinale 51 Kg dalla Davison (5-0), si porta comunque a casa sia il bronzo sia la qualificazione per Tokyo 2020.



Bronzo e biglietto per il Giappone anche per la 69 Kg Angela Carini, battuta in semifinale dalla tedesca Apetz (1-4).



“Brave tutte le ragazze” queste le parole di Coach Renzini” a cominciare da Rebecca Nicoli, che supera con merito la greca Pita e guadagna il pass per i Giochi. Un po’ di rammarico per la sconfitta della Carini che, a mio avviso, avrebbe meritato di vincere il match contro la tedesca Apetz. Molto bene la Testa, netta la sua vittoria contro la Nechita, e la Sorrentino, che ha perso ma ha fatto un’ottima prestazione.”



RISULTATI AZZURRE 7/6:



Semifinale 57 Kg Testa vs Nechita ROM 5-0



Semifinale 51 Kg Sorrentino vs Davison GBR 0-5



SPAREGGIO QUALIFICAZIONE 60 KG: NICOLI vs PITA GRE 5-0



Semifinale 69 Kg Carini vs Apetz GER 1-4







INFO TORNEO



QUALIFICATE: ANGELA CARINI 69 KG (BRONZO); GIORDANA SORRENTINO 51 KG (BRONZO); IRMA TESTA 57 Kg; REBECCA NICOLI (60 KG)





Si ricorda che, per quanto riguarda questa competizione, sono ancora in corsa 7 atleti azzurri:



5 Donne:



51 KG (PASS OLIMPICO PRIME 6) Giordana Sorrentino QUALIFICATA + BRONZO





69 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 5) Angela Carini QUALIFICIATA + BRONZO





57 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Irma Testa QUALIFICATA



60 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Rebecca Nicoli QUALIFICATA



75 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 4) Assunta Canfora ELIMINATA



2 Uomini :



91 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 4) Abbes Aziz Mohuiidine ELIMINATO



81 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 6) Simone Fiori ELIMINATO



Eliminati a Londra: Manuel Cappai (52 Kg.), Francesco Maietta (57 Kg.), Paolo Di Lernia (63 Kg.), Vincenzo Mangiacapre (69 Kg.), Salvatore Cavallaro (75 Kg.) e Clemente Russo (+91 Kg.), che non poté gareggiare ai preliminari a causa di un’indisposizione fisica.



